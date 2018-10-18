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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    На стадионе «Санкт-Петербург» планируют провести хоккейный матч Россия – Финляндия

    Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что домашний стадион «Зенита» «Санкт-Петербург», скорее всего, будет задействован для проведения хоккейного матча.

    «Планируется проведение матча Кубка «Первого канала» 16 декабря между сборными России и Финляндии на футбольном стадионе на Крестовском острове.

    Мы на финишной прямой в плане согласования», – сказал хоккейный функционер.

    Проведению хоккейной игры в комфортных условиях поспособствует крыша «Санкт-Петербурга».

    Источник: «Р-Спорт»

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    18.10.2018 18:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 21:29

      Хотелось бы услышать более подробную информацию. Как к примеру будут заливать лед?

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 октября 2018, 20:34

      в яме что-ли каток сделают?

      0
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      Рейтинг: +2403

      baden69 18 октября 2018, 18:40

      Так скоро и окупится стадион. Концерты и футбол круглый год, топовые хоккейные матчи зимой, все это даст возможность окупить затраты на стадион не за 20-30 лет, а значительно быстрее, тем более, что заполняется он очень неплохо.

      3
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 18 октября 2018, 18:20

      Хорошея идея !

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 18 октября 2018, 18:18

      А кубок Первого канала опять будут показывать по Матч ТВ...

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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 > KOLBIS 18 октября 2018, 18:35

      Для наших ТВ-ков наш футбол и болельщики - отстой.

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