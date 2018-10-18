На стадионе «Санкт-Петербург» планируют провести хоккейный матч Россия – Финляндия

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что домашний стадион «Зенита» «Санкт-Петербург», скорее всего, будет задействован для проведения хоккейного матча.

«Планируется проведение матча Кубка «Первого канала» 16 декабря между сборными России и Финляндии на футбольном стадионе на Крестовском острове.

Мы на финишной прямой в плане согласования», – сказал хоккейный функционер.

Проведению хоккейной игры в комфортных условиях поспособствует крыша «Санкт-Петербурга».