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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Экс-президент «Реала» – об Азаре: «Бессмысленно держать игрока, который хочет уйти. Рабство давно отменили»

    Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон поделился мнением об интересе мадридцев к полузащитнику «Челси» Эдену Азару.

    «Нет смысла держать в команде футболиста, который хочет уйти. Рабство давным-давно отменили.

    Это зависит от того, чего хочет «Челси». В таком случае речь идет только о сумме трансфера.

    Если футболист публично заявляет, «Челси» будет трудно его удержать, то для «Реала» это фантастическая новость», – сказал Кальдерон.

    Источник: beIN Sports

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    18.10.2018 14:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 18 октября 2018, 14:48

      Только почему то Реал жопится всегда с трансферами, хотят нормального игрока, но не хотят платить и только идиот продаст своего ключевого игрока, да ключа сборной за копейки и как помнится Ромка ценник на него вывесил еще в прошлом году - 200 млн евро или 100 млн и Бейл, а за Бейла сейчас и 50 млн отдать жалко

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