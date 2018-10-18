Экс-президент «Реала» – об Азаре: «Бессмысленно держать игрока, который хочет уйти. Рабство давно отменили»

Только почему то Реал жопится всегда с трансферами, хотят нормального игрока, но не хотят платить и только идиот продаст своего ключевого игрока, да ключа сборной за копейки и как помнится Ромка ценник на него вывесил еще в прошлом году - 200 млн евро или 100 млн и Бейл, а за Бейла сейчас и 50 млн отдать жалко
Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон поделился мнением об интересе мадридцев к полузащитнику «Челси» Эдену Азару.
«Нет смысла держать в команде футболиста, который хочет уйти. Рабство давным-давно отменили.
Это зависит от того, чего хочет «Челси». В таком случае речь идет только о сумме трансфера.
Если футболист публично заявляет, «Челси» будет трудно его удержать, то для «Реала» это фантастическая новость», – сказал Кальдерон.