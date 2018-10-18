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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Перес предупредил Лопетеги, что результаты «Реала» должны улучшится в течение двух недель

    Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил главному тренеру команды Хулену Лопетеги, что его работа пока находится в безопасности.

    Перес не будет принимать никаких решение по поводу будущего специалиста в ближайшие дни, но он предупредил тренера, что результаты «Реала» должны измениться в лучшую сторону в ближайшие две недели.

    Лопетеги сохранит свой пост, если совет директоров клуба увидит подъем команды к матчу против «Барселоны», который состоится 28 октября.

    Кроме того, Пересу стало известно, что Лопетеги теряет доверие своих футболистов.

    В последних своих четырех играх «Реал» трижды проиграл. В ближайшую субботу мадридцы сыграют с «Леванте» в рамках девятого тура Примеры.

    Источник: Tribalfootball

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    18.10.2018 13:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +186

      qwerty991 18 октября 2018, 23:50

      Наверное после матча с Барсой уволят Лопетеги или после первого круга. Недолго музыка играла.

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 18 октября 2018, 19:40

      А то пендулей получишь

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      Рейтинг: +3609

      александр п 18 октября 2018, 14:21

      Это футбол,а мы от Семака сразу феерии ждём.

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