Перес предупредил Лопетеги, что результаты «Реала» должны улучшится в течение двух недель

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил главному тренеру команды Хулену Лопетеги, что его работа пока находится в безопасности.

Перес не будет принимать никаких решение по поводу будущего специалиста в ближайшие дни, но он предупредил тренера, что результаты «Реала» должны измениться в лучшую сторону в ближайшие две недели.

Лопетеги сохранит свой пост, если совет директоров клуба увидит подъем команды к матчу против «Барселоны», который состоится 28 октября.

Кроме того, Пересу стало известно, что Лопетеги теряет доверие своих футболистов.

В последних своих четырех играх «Реал» трижды проиграл. В ближайшую субботу мадридцы сыграют с «Леванте» в рамках девятого тура Примеры.