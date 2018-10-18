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    Какой вы футболист?

    Сегодня игроки «Анжи» могут принять решение по матчу с ЦСКА

    Сегодня футболисты «Анжи» могут принять решение относительно проведения матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

    Ранее игроки дагестанской команды уведомили руководство, что могут не выйти на игру с армейцами, если клуб не начнет гасить долги по зарплате.

    «Вопрос участия футболистов «Анжи» в матче против ЦСКА остаeтся открытым. Единого мнения нет. Дедлайн по требованию игроков сегодня и сегодня же может состоятся собрание игроков, где будет принято окончательное решение.

    Персонал не видит денег с июня. Долги давно перешагнули отметку в 300 миллионов рублей», – написал в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Встреча «Анжи» – ЦСКА должна состояться в пятницу, 19 октября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    18.10.2018 13:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 19:15

      Могут не выйти на игру с ЦСКА ввиду истощения.

      2
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      Рейтинг: +1819

      gor77 18 октября 2018, 16:03

      Бомбардир! Сколько ж можно????
      А ваш редактор уверен, что именно в этот день будет:
      Встреча «Анжи» – ЦСКА должна состояться в пятницу, 11????? октября. Начало – в 18:00 по...
      19 октября!

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 18 октября 2018, 15:30

      Игроки «Анжи» могут принять решение по ЦСКА?
      Смешно.

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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 18 октября 2018, 15:07

      Лучше бы Тамбов сразу пустили в РПЛ, чем резину эту тянуть, с Анжи как и с Амкаром все было ясно, к сожалению....

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      Рейтинг: +215

      iuda > Dimasax74 18 октября 2018, 15:53

      И играли бы в Тамбове в манеже

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 18 октября 2018, 14:32

      да выйдут они... понты детские колотят просто

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 18 октября 2018, 14:17

      Каков был игрокам смысл переходить в это болото, заочно зная, что у клуба денег нет и нет элементарной фин. подпитки от региона, пора сниматься и сокращать Лигу до 14 команд и играть в 3 круга, а всех должников и заочно банкротов нахрен из всех лиг

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 18 октября 2018, 13:46

      Не тяните резину. Отказывайтесь конечно, чтоб ЦСКА хорошо подготовился к матчу с Ромой...

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 18 октября 2018, 13:30

      Я так понял, молодёжка уже на собрании?

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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 > Grey33 18 октября 2018, 15:08

      Должны были в 12.00 молодежки играть, но матч не начался

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