Сегодня игроки «Анжи» могут принять решение по матчу с ЦСКА

Сегодня футболисты «Анжи» могут принять решение относительно проведения матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

Ранее игроки дагестанской команды уведомили руководство, что могут не выйти на игру с армейцами, если клуб не начнет гасить долги по зарплате.

«Вопрос участия футболистов «Анжи» в матче против ЦСКА остаeтся открытым. Единого мнения нет. Дедлайн по требованию игроков сегодня и сегодня же может состоятся собрание игроков, где будет принято окончательное решение.

Персонал не видит денег с июня. Долги давно перешагнули отметку в 300 миллионов рублей», – написал в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Встреча «Анжи» – ЦСКА должна состояться в пятницу, 19 октября. Начало – в 18:00 по московскому времени.