В «МЮ» не будет спортивного директора, пока в клубе остается Моуринью

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение не назначать спортивного директора до тех пор, пока Жозе Моуринью остается на посту главного тренера.

Ранее сообщалось о том, что в клубе будет создана должность спортивного директора на фоне неудачного летнего трансферного окна. Исполнительный директор Эд Вудворд, который отвечает за трансферную политику, не смог приобрести центрального защитника и полузащитника. Все это привело к обострению отношений между ним и Моуринью.

Сейчас назначение спортивного директора могло бы усложнить положение Моуринью, который находится под большим давлением после неудачного старта в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.

В текущем сезоне после восьми туров «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги восьмое место.