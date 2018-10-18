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    Какой вы футболист?

    В «МЮ» не будет спортивного директора, пока в клубе остается Моуринью

    Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение не назначать спортивного директора до тех пор, пока Жозе Моуринью остается на посту главного тренера.

    Ранее сообщалось о том, что в клубе будет создана должность спортивного директора на фоне неудачного летнего трансферного окна. Исполнительный директор Эд Вудворд, который отвечает за трансферную политику, не смог приобрести центрального защитника и полузащитника. Все это привело к обострению отношений между ним и Моуринью.

    Сейчас назначение спортивного директора могло бы усложнить положение Моуринью, который находится под большим давлением после неудачного старта в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.

    В текущем сезоне после восьми туров «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги восьмое место.

    Источник: Daily Mail

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    18.10.2018 11:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 18:51

      Слишком велико влияние Жозе на руководство.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 октября 2018, 11:28

      Маур с менеджментом и хозяевами клуба не уживается, у тут ещё спортдир..

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