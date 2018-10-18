Перейра: «В «МЮ» не обращают внимания на слухи об увольнении Моуринью»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра рассказал об отношении команды к слухам о возможном увольнении главного тренера Жозе Моуринью.

«Отношения с футболистами у Моуринью хорошие, я бы сказал – ровные. Лично у меня отличные отношения с ним и другими игроками.

В команде мы не чувствуем давления со стороны. Все говорят, что Моуринью скоро уволят, но мы этого не чувствуем.

Я не читаю английские СМИ, поэтому не обращаю на все это внимания. Моуринью наш тренер, и мы все делаем ради него на поле. Вся команда спокойна и сосредоточена на работе», – заявил Перейра.

В текущем сезоне после восьми туров «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги восьмое место.