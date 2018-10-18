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    Азар: «Сарри говорит, что я могу забивать по три мяча за матч»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар доволен работой под управлением главного тренера команды Маурицио Сарри.

    «Все давно знают, что Сарри фантастический тренер. И в «Челси» он уже показал, что входит в число лучших в мире.

    Команда играет очень хорошо, много забивает, создает опасные моменты. Когда он пришел в команду, сразу вселил в меня уверенность и сказал, что хочет сделать меня одним из лучших игроков мира.

    Сарри всегда говорит мне, что я могу забивать по три мяча за матч. Это сложно, но я делаю все возможное», – заявил Азар.

    В текущем сезоне бельгиец провел восемь матчей в Премьер-лиге, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Metro

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    18.10.2018 10:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 18:29

      Надо признать - в текущем году Азар великолепен.

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 18 октября 2018, 12:39

      А что думает сам Азар об этом.

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 18 октября 2018, 10:36

      Все давно знают, что Сарри, окромя бронзы и серебра с Наполи в серии А, больше ничего не добился. Посмотрим в следующем году чего он достигнет с Челси.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > ilichkadr 18 октября 2018, 15:09

      Все давно знают, что с Договорентусом трудно конкурировать за золото, так как судей покупают.

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