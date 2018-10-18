Азар: «Сарри говорит, что я могу забивать по три мяча за матч»

Полузащитник «Челси» Эден Азар доволен работой под управлением главного тренера команды Маурицио Сарри.

«Все давно знают, что Сарри фантастический тренер. И в «Челси» он уже показал, что входит в число лучших в мире.

Команда играет очень хорошо, много забивает, создает опасные моменты. Когда он пришел в команду, сразу вселил в меня уверенность и сказал, что хочет сделать меня одним из лучших игроков мира.

Сарри всегда говорит мне, что я могу забивать по три мяча за матч. Это сложно, но я делаю все возможное», – заявил Азар.

В текущем сезоне бельгиец провел восемь матчей в Премьер-лиге, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.