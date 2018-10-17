Скоулз: «Не уверен, что «МЮ» с Лукаку в атаке когда-нибудь выиграет АПЛ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз усомнился в игровых качествах нападающего команды Ромелу Лукаку.

«Я просто не уверен, что можно когда-нибудь выиграть АПЛ с таким бомбардиром, как Лукаку. Не думаю, что его игра вне штрафной площади достаточно хороша.

Я не уверен, что он достаточно много работает. Но он все еще молодой футболист, который хорошо справился и забил много голов. Он быстрый и сильный. Но Лукаку – один из многих игроков «Юнайтед», которые выглядят так, будто им не хватает уверенности.

Я не думаю, что он понимает, насколько может быть хорош, но ему нужна помощь. Потому что кто еще может играть центрфорварда в «МЮ» сейчас?» – сказал Скоулз.