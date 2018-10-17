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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Скоулз: «Не уверен, что «МЮ» с Лукаку в атаке когда-нибудь выиграет АПЛ»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз усомнился в игровых качествах нападающего команды Ромелу Лукаку.

    «Я просто не уверен, что можно когда-нибудь выиграть АПЛ с таким бомбардиром, как Лукаку. Не думаю, что его игра вне штрафной площади достаточно хороша.

    Я не уверен, что он достаточно много работает. Но он все еще молодой футболист, который хорошо справился и забил много голов. Он быстрый и сильный. Но Лукаку – один из многих игроков «Юнайтед», которые выглядят так, будто им не хватает уверенности.

    Я не думаю, что он понимает, насколько может быть хорош, но ему нужна помощь. Потому что кто еще может играть центрфорварда в «МЮ» сейчас?» – сказал Скоулз.

    Источник: Goal

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    17.10.2018 12:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 17 октября 2018, 19:12

      Он почти не забивает, зато хорош в подыгрыше. То классные обводки, то пасы в разрез.. Другое дело что партнеры по команде не понимают его действий, и не помогают. Эррера вообще и половины не делает того что должен, как раз Лукаку и выполняет роль созидателя, вместо Андера... Отсюда и проблемы. За супероборону вообще молчу

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 17 октября 2018, 14:01

      Согласен, после перехода из Эвертона лучше не стал, если не наоборот...

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 17 октября 2018, 13:36

      То ли дело Бензема!

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      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin > DeStar 17 октября 2018, 22:56

      Ну,батенька,вы сказанули...Бензема времен Лиона и Бензема Мадридский, два разных напа... Его,как-будто,при переходе в Реал цементом облили,такой неповоротливый стал.. P.S. про Ромелу Скоулз прав -продавить может,но не всегда матч затащит...

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      Рейтинг: +169

      TY13R 17 октября 2018, 13:15

      это самообман, Лукаку действует на команду, а не индивидуально!!!

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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 17 октября 2018, 12:53

      Я тоже думаю так.

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