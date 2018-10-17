Скоулз: «Даже если бы в нынешний «МЮ» пришел Месси, у него возникли бы проблемы»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выступил с критикой в адрес форварда Алексиса Санчеса.

«Все знают его как квалифицированного футболиста, но лично я никогда не видел в нем игрока «Манчестер Юнайтед». Для этого он слишком эгоистичен. По этой причине он вряд ли был нам так уж необходим. Особенно за такие деньги.

Клуб вряд ли сможет теперь от него избавиться, тем более с такой зарплатой. Складывается впечатление, что его переход был лишь с целью опередить «Манчестер Сити» в этой гонке.

Хотя сейчас у каждого игрока, который приходит в «МЮ», начинаются проблемы. Даже если бы пришел Месси, у него они тоже возникли бы», – считает Скоулз.