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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Скоулз: «Даже если бы в нынешний «МЮ» пришел Месси, у него возникли бы проблемы»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выступил с критикой в адрес форварда Алексиса Санчеса.

    «Все знают его как квалифицированного футболиста, но лично я никогда не видел в нем игрока «Манчестер Юнайтед». Для этого он слишком эгоистичен. По этой причине он вряд ли был нам так уж необходим. Особенно за такие деньги.

    Клуб вряд ли сможет теперь от него избавиться, тем более с такой зарплатой. Складывается впечатление, что его переход был лишь с целью опередить «Манчестер Сити» в этой гонке.

    Хотя сейчас у каждого игрока, который приходит в «МЮ», начинаются проблемы. Даже если бы пришел Месси, у него они тоже возникли бы», – считает Скоулз.

    Источник: ESPN

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    17.10.2018 09:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 12:14

      Один в поле не воин. У МЮ внутренние проблемы.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 17 октября 2018, 13:02

      Месси не показатель. За пределами Барсы у него везде будут проблемы.

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      Рейтинг: -29

      Гек Финн 17 октября 2018, 11:13

      Ещё бы Скоулз МЮ не знал.

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 17 октября 2018, 09:50

      Да и Зидан там ни чего не сделает .

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 октября 2018, 09:27

      На мой взгляд верно подмечено Полом нынешние проблемы "МЮ" где собраны футболисты из которых трудно создать команду футбольных единомышленников на поле.

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