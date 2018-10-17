Модрич: «Никогда не буду играть вместе с Месси»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о своих взаимоотношениях с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Я провел с Роналду шесть замечательных лет в Мадриде. За это время мы стали настоящими друзьями. Этим летом он покинул «Реал», но мы продолжаем переписываться и по-прежнему поддерживаем хорошие отношения, хотя некоторые считают иначе.

Месси? Я играю все это время против него, а не с ним. Нет смысла спорить с тем, что он является одним из лучших игроков в истории футбола, но я никогда не буду играть вместе с ним», – заявил Модрич.

Матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» состоится 28 октября в 18:15 по московскому времени.