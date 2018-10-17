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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Модрич: «Никогда не буду играть вместе с Месси»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о своих взаимоотношениях с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

    «Я провел с Роналду шесть замечательных лет в Мадриде. За это время мы стали настоящими друзьями. Этим летом он покинул «Реал», но мы продолжаем переписываться и по-прежнему поддерживаем хорошие отношения, хотя некоторые считают иначе.

    Месси? Я играю все это время против него, а не с ним. Нет смысла спорить с тем, что он является одним из лучших игроков в истории футбола, но я никогда не буду играть вместе с ним», – заявил Модрич.

    Матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» состоится 28 октября в 18:15 по московскому времени.

    Источник: FourFourTwo

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    17.10.2018 08:09
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 12:05

      Чем же он тебе так насолил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 17 октября 2018, 12:58

      Сказал без пяти минут пенсионер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 17 октября 2018, 11:34

      Никогда не говори никогда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 17 октября 2018, 11:23

      А почему нет? Возможно в США или Китае лет так в 38)) Этот вариант вполне вероятен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 октября 2018, 10:51

      Барселона тебя и никогда не возьмет...периш и ракитич жопу рвали этому вме дали

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 октября 2018, 10:19

      Да, играйте вы где хотите и с кем хотите, только так, чтобы было на что смотреть и потом с удовольствием вспоминать...

      6
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 17 октября 2018, 09:25

      Да многие уже, что-то типа этого говорили, не говори гоп пока не перепрыгнешь)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Lev Aleks 17 октября 2018, 09:59

      До перепрыга пару лет максимум осталось)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 17 октября 2018, 08:48

      Не успел залезть на трибуну, как Остапа понесло............

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 17 октября 2018, 08:48

      А тебе никто и не предлагает!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3542

      aaaaahhhh 17 октября 2018, 08:41

      Месси наверное расстроится.....

      1
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