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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Пострадавшим в драке с Кокориным предложено примирение

    Адвокат Олег Попов, представляющий интересы форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, сообщил, что пострадавшим в драке с футболистом было предложено примирение. По его словам, оба раскаиваются в содеянном и уже принесли извинения.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    В прошлый четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2018 07:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 12:00

      Начались "мирные переговоры".

      1
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      Рейтинг: +2738

      a_who 17 октября 2018, 18:22

      Денежки решают всё )))

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 октября 2018, 13:50

      Мировое соглашение всегда лучше любого другого.

      -1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 октября 2018, 11:23

      Ну и пусть башляют. Примирение не отменяет состава хулиганства. Только подсмягчающее обстоятельство.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 октября 2018, 11:07

      Пора заканчивать этот цирк!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 октября 2018, 10:35

      Адвокат озвучил предложение их стороны потерпевшим и только. Последует ли заявление от потерпевших по этому поводу, то будем посмотреть. Я полагаю, что месседж с их награждением президентом страны после этого случая о чём-то говорит...

      5
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 17 октября 2018, 10:10

      Та ну. Людям нужно было зрелище, а не торжество закона. Все надеялись, что их за хулиганку линчуют, повесят и посадят на 300 лет в тюрьму. И камеры поставят и сделают отдельный канал, что бы смотреть как они там мучаются.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Retiremen_VMF 17 октября 2018, 11:08

      Реальное соображение. Но был еще заказчик!

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      Рейтинг: +301

      23igkra 17 октября 2018, 10:01

      Вот и всё

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      Рейтинг: +2269

      dyema 17 октября 2018, 08:53

      За бабки?

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > dyema 17 октября 2018, 10:00

      Не за глаза ж красивые как у кота из Шрека)

      4
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      Рейтинг: +677

      vodomut 17 октября 2018, 08:50

      продались потерпевшие

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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > vodomut 17 октября 2018, 10:08

      Честно, на месте водилы, я бы тоже продался. Лямов за 10. 80% населения нашей страны такие бабки за 20 лет не заработать

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега > Чермындыр 17 октября 2018, 10:45

      10 лямов это даже не половина месячной зарплаты какорина.вот отдал бы полугодовую ,то норм для примирение было )))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > vodomut 17 октября 2018, 11:08

      Они продались еще не потерпев.

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