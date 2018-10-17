Пострадавшим в драке с Кокориным предложено примирение

Адвокат Олег Попов, представляющий интересы форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, сообщил, что пострадавшим в драке с футболистом было предложено примирение. По его словам, оба раскаиваются в содеянном и уже принесли извинения.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В прошлый четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря.