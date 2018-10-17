Адвокат Кокорина: «Настроение у братьев нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные»

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала об условиях содержания братьев в Бутырской тюрьме.

«Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Тверского районного суда об избрании меры пресечения содержания под стражей назначено на 19 октября в 11 часов в Московском городском суде.

Сегодня виделась с ребятами. Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные.

Всем, кто их поддерживает, передают огромное спасибо. Ваша поддержка очень важна для них», – написала Стукалова в инстаграме.