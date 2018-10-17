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    Какой вы футболист?

    Адвокат Кокорина: «Настроение у братьев нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные»

    Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала об условиях содержания братьев в Бутырской тюрьме.

    «Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Тверского районного суда об избрании меры пресечения содержания под стражей назначено на 19 октября в 11 часов в Московском городском суде.

    Сегодня виделась с ребятами. Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные.

    Всем, кто их поддерживает, передают огромное спасибо. Ваша поддержка очень важна для них», – написала Стукалова в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Татьяны Стукаловой

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    17.10.2018 06:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 11:46

      Обнадежила.

      1
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      Рейтинг: +628

      kanav67 17 октября 2018, 21:33

      "Настроение нормальное, держатся хорошо, условия удовлетворительные" Вот и ладненько, пусть и дальше сидят еще пару-тройку лет, а там глядишь поумнеют.

      2
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 17 октября 2018, 12:47

      Ещё неделю не сидят а уже прям узники замка Иф...натворили , попались в тюрьму! Такое зверьё отмороженное надо держать подальше от людей...

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 17 октября 2018, 11:52

      Ну вот и славно...
      А то мама плачет: Саша чёрный, как Панкратов...
      А Саша нормальный,держится хорошо и условия удовлетворяют..

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 октября 2018, 11:10

      Держись, Кока, вся Россия за тебя!

      -2
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      Рейтинг: +2546

      Челнинец > prezent2017 17 октября 2018, 11:13

      За себя отвечай

      1
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 17 октября 2018, 09:58

      мрази

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 17 октября 2018, 09:01

      Это-то и плохо, как минимум настроение должно быть скверное... И не совсем понял, в чём должна заключаться поддержка? Они что, больны и немощны? Или кого из близких потеряли..? Я не ханжа, и тоже совершал ошибки в юности, и даже был под судом 30 лет назад.., не посадили слава Б, но испугали на всю оставшуюся жизнь... Два месяца - самое то, чтоб почувствовать все "прелести" заключения. А там и на общественно полезные работы можно.

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 17 октября 2018, 07:09

      Они там живут лучше чем 70% россиян на воле

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      Рейтинг: +978

      РМЗ > BlackMurder 17 октября 2018, 08:20

      Это точно

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > BlackMurder 17 октября 2018, 11:54

      Не, я лучше буду на воле без штанов, чем на баланде..

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