«Балтика» не выплатила долги игрокам, несмотря на гарантии руководства

В «Балтике» продолжаются проблемы, связанные с погашением долгов перед футболистами по зарплате.

Руководство клуба обращалось к команде после игры Кубка России с «Локомотивом» 26 сентября. Тогда игрокам были даны гарантии, что 2 октября начнутся выплаты, но до сих пор этого не произошло.

«Балтика» после 16 туров находится на 17 месте турнирной таблицы первенства ФНЛ, набрав 15 очков.