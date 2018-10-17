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    Какой вы футболист?

    «Балтика» не выплатила долги игрокам, несмотря на гарантии руководства

    В «Балтике» продолжаются проблемы, связанные с погашением долгов перед футболистами по зарплате.

    Руководство клуба обращалось к команде после игры Кубка России с «Локомотивом» 26 сентября. Тогда игрокам были даны гарантии, что 2 октября начнутся выплаты, но до сих пор этого не произошло.

    «Балтика» после 16 туров находится на 17 месте турнирной таблицы первенства ФНЛ, набрав 15 очков.

    Источник: «Чемпионат»

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    17.10.2018 06:31
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +979

      TUMS 22 октября 2018, 00:18

      https://www.sports.ru/football/1067976692.html. Этот чел "Армавир" развалил, теперь Балтика на очереди. Весь Калининград в шоке. Может быть это кому-то нужно.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 11:43

      Для этих гарантий нужен веский аргумент.

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 октября 2018, 10:01

      Надо было уточнять, 2 октября какого года). А если серьезно - построили стадионы клубам, которые ЗП выдать не могут, и забыли про эти клубы - РЕСПЕКТ РФС, ЛЮБИМЫЙ КРЕМЛЬ и т д.

      3
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 17 октября 2018, 09:16

      Это были не гарантии, а просто словоблудие

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 октября 2018, 08:44

      за Кубанью, вперед!!!

      1
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > bolela_16 17 октября 2018, 17:59

      Не расформируют!Кениг город тесный,мнение едино.мы быстрее мерию сожгем,чем это случиться.а то ,что весь капитал на стройку и дороги сейчас идет,не стоит ожидать отБалтики игры

      1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 17 октября 2018, 08:41

      гарантии руководства, при нынешних реалиях, это ни что...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 октября 2018, 08:05

      Что стоят гарантии футбольных руководителей - митрофанушек, многие футболисты знают.

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 17 октября 2018, 07:00

      ПФЛ.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 октября 2018, 06:53

      Новая волна.... или цунами....

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 октября 2018, 06:53

      Идёт одной дорогой с Томью. Может лишимся и этой команды?

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > +50/-50 17 октября 2018, 18:00

      Нет

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > +50/-50 17 октября 2018, 18:00

      Балтика уже в состоянии кубани и томи не один десяток

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