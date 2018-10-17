«Балтика» не выплатила долги игрокам, несмотря на гарантии руководства

https://www.sports.ru/football/1067976692.html. Этот чел "Армавир" развалил, теперь Балтика на очереди. Весь Калининград в шоке. Может быть это кому-то нужно.
В «Балтике» продолжаются проблемы, связанные с погашением долгов перед футболистами по зарплате.
Руководство клуба обращалось к команде после игры Кубка России с «Локомотивом» 26 сентября. Тогда игрокам были даны гарантии, что 2 октября начнутся выплаты, но до сих пор этого не произошло.
«Балтика» после 16 туров находится на 17 месте турнирной таблицы первенства ФНЛ, набрав 15 очков.