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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Локомотив»: «Тарасов погасит задолженность по алиментам до конца года»

    «Чемпионат» опубликовал интервью с представителем «Локомотива» о скандале вокруг полузащитника Дмитрия Тарасова. Сообщалось, что футболист не выплатил бывшей жене Оксане алименты в размере 15 миллионов рублей.

    «В клубе стабильное финансовое положение, не имеющее отношение к спору о сумме алиментов.

    С Оксаной Борисовной в клубе были проведены встречи. Последняя в сентябре.

    Согласились, что задолженность прошлого периода, образовавшаяся ввиду действий предыдущей администрации, будет погашена до конца года.

    Возражений со стороны Оксаны Борисовны не было. Текущие выплаты алиментов производятся с учетом индексации», – сообщили в клубе.

    Ранее футболист сообщил, что алименты списываются с его счета автоматически.

    Источник: Чемпионат

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    17.10.2018 00:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 11:25

      Посмотрим так ли все просто это завершится.

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 17 октября 2018, 08:55

      А ведь как отрицал публично наличие задолженности, чуть слезы у меня не вызвал от праведного гнева против его корыстной экс-жены ))))

      6
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Blossiya 17 октября 2018, 11:24

      вы читать умеете? "Согласились, что задолженность прошлого периода, образовавшаяся ввиду действий предыдущей администрации...". Это косяк работничков тети Оли. Тарасов мог об этом и не знать.

      5
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      Рейтинг: +4681

      Викос > Diesel133 17 октября 2018, 11:41

      Как не знать, если дело слушалось в суде? Ответчик не может быть не в курсе.

      4
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 17 октября 2018, 05:13

      Теперь уж точно погасит.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 октября 2018, 02:59

      Значит всё таки руководство Локо не оплачивало во время дань.Ну что ж , выходит с них причитается.

      5
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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 17 октября 2018, 01:01

      зачем я открыл эту новость?..

      0
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder > Сын_маминой_подруги 17 октября 2018, 07:10

      Мб ты переживаешь за бывшего мужа бузовой, хер тя знает

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