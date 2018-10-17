«Локомотив»: «Тарасов погасит задолженность по алиментам до конца года»

«Чемпионат» опубликовал интервью с представителем «Локомотива» о скандале вокруг полузащитника Дмитрия Тарасова. Сообщалось, что футболист не выплатил бывшей жене Оксане алименты в размере 15 миллионов рублей.

«В клубе стабильное финансовое положение, не имеющее отношение к спору о сумме алиментов.

С Оксаной Борисовной в клубе были проведены встречи. Последняя в сентябре.

Согласились, что задолженность прошлого периода, образовавшаяся ввиду действий предыдущей администрации, будет погашена до конца года.

Возражений со стороны Оксаны Борисовны не было. Текущие выплаты алиментов производятся с учетом индексации», – сообщили в клубе.

Ранее футболист сообщил, что алименты списываются с его счета автоматически.