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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тарасов: «Я не из тех отцов, которые забивают на своих детей. Мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался по поводу ситуации с алиментами своей бывшей жене Оксане. Ранее сообщалось, что футболист не платил алименты шесть лет. На данный момент его долг перед экс-супругой составляет 15 миллионов рублей.

    «Так всегда было и будет: когда у людей все хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет.

    Одно из моих правил: не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей (у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно.

    Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей, и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться.

    Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребeнком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя. Я все.

    Попрошу вас, не знающих нас лично, не лезть туда, куда не следуют, и заниматься своей жизнью и воспитанием своих детей. Они в этом нуждаются больше всего, чем незнакомый вам человек, о вымышленной ситуации которого вы знаете исключительно из жeлтых СМИ.

    У меня все прекрасно и вам желаю того же: гармонии, любви и успехов», – написал Тарасов в инстаграме.

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    16.10.2018 19:59
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 октября 2018, 11:39

      плати вовремя и дети тебя ещё больше любить будут папаша ? а не так что за 6 лет такая сумма накопилась не жмись

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 17 октября 2018, 10:59

      Я не сомневаюсь, Дима, что твои дети не в чем не нуждаются, однако алименты ты обязан платить в полной мере. А слова, что жена препятствовала видеться с ребенком, то тут не проблема, для этого есть соответствующие законы и органы исполнительной власти.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 17 октября 2018, 01:17

      Дыма без огня не бывает. Если бы платил алименты, то как только пошла информация о долге за 6 лет, сделал выписку в банке и всех заткнул! А что мы видим в итоге?!?! Тарасов в суде пытается снизить сумму в 4 раза с 15 лямов, до не полных 4-х. Всё это говорит о том что не платил, да ещё и жадный до денег! Простая истина. Не будет в жизни счастья тому кто своих детей бросил!

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > Отчаянный Пердун 17 октября 2018, 01:30

      А с чего он вообще должен отчитываться перед общественностью за свои семейные дела? Кому он эту выписку должен предъявить, тебе, журналисту,кому? Вы вообще кто ему такие?)) Они там два взрослых родителя, адвокаты имеются, сами разберутся.

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      Отчаянный Пердун > Gek Dement 17 октября 2018, 06:57

      Поправочка маленькая!!! -"Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей, и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться." А после его слов, Локомотив даёт гарантии, что до конца года долги будут погашены. Т.е. долги есть!!!! И на свою дочь он забил!!! Следовательно он трепло!!!

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      Gek Dement > Отчаянный Пердун 17 октября 2018, 12:14

      Там было ещё вью где говорится что эти деньги перечисляет работодатель, т.е. Локо и долги образовались при прежнем руководстве из-за нарушений графика выплат. Только ты ещё учти тот факт что речь идёт о миллионах, если он например 50млн. заплатил, а 12 нет, ты реально считаешь что его дочь нуждается после этого? ) не зная ситуации в семье о чем вообще можно рассуждать?

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      Отчаянный Пердун > Gek Dement 17 октября 2018, 14:28

      задача: дано 6 лет не платит алименты!!! А сколько лет дочери Тарасова? и сколько лет он не живёт с первой женой? И почему именно сейчас выставили счёт за алименты?

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      Gek Dement > Отчаянный Пердун 17 октября 2018, 18:12

      Ты вот любитель выписок, ты выписку держал что там именно за 6 лет? Вот именно, ты правильный вопрос задал, почему именно сейчас? 6 лет якобы не платил а вопрос сейчас подняли, не через 5 не через 3. типа 6 лет держалась? написать много чего могут, а человек имея деньги не дает ни копейки ребенку, не будучи алкашом или наркошей потерявшими мозги? вот в это верится с трудом, скорее верится что денег давал, но бывшей хочется больше. И в любом случае повторюсь, взрослые люди, с такими вопросами без общественности разберутся.

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      Отчаянный Пердун > Gek Dement 18 октября 2018, 17:54

      А ты прям футбольный адвокат!!! Или сам Тарасов))

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      fanchik 16 октября 2018, 21:35

      Если не живешь со своими любимыми детьми(у них рядом нет родного отца)ты не можешь сделать их счастливыми и ты уже забил на них променяв свою семью ,на "манду" на стороне.Деньгами не все купишь и слова мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться,это заблуждение.Дети всегда будут нуждаться в отце ,к сожалению Тарасов об этом наверное не знает

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      Gek Dement > fanchik 17 октября 2018, 01:32

      Я вот не пойму, ты им там свечку держал что ли? Откуда ты знаешь он к манде ушёл или жена его ****** оказалась? Ты реально свечкодержатель их личный что ли?

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      fanchik > Gek Dement 17 октября 2018, 17:44

      Там свечку никто не держал, там ты был вместо свечки,причем" вонючей." разберись мать двоих детей ***** большой вопрос,и вот "тарасик" бросая семью ни разу не сказал что жена "гулящая" .А сам он парень "лихой",любую своей" саблей" зарубит"

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      Gek Dement > fanchik 17 октября 2018, 18:07

      Вонючая свечка во рту у тебя, это твой язык. А что наличие детей кого-то от чего-то когда-то останавливало? А ты если свечку ему не держал, то получается просто навыдумывал какой-то херни и мало того что сам в нее веришь, еще и людей призываешь верить в эту чушь.

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      fanchik > Gek Dement 17 октября 2018, 18:23

      Хорошо прочитай отзыв,никто и ни кого ни куда не призывает,и если у тебя что-то с мозгами,то ты наверно "проблемный".Порядочные полные семьи живущие в гармонии, к твоему сведению,это не "чушь"

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      Gek Dement > fanchik 17 октября 2018, 19:15

      Когда у кого-то что-то с мозгами скорее всего он действительно проблемный, к счастью у меня все с мозгами нормально.
      При чем тут порядочные семьи? Ты скачешь с темы на тему. Мы о конкретных людях тут. Ты еще недавно однозначно утверждал что Тарасов бросил жену и детей, как будто ты им свечку держал лично, потом заявляешь что не держал все таки, а раз не держал так черта ли ты тут меня лечишь откуда тебе что-то знать что там у них в семье произошло??

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      fanchik > Gek Dement 17 октября 2018, 20:04

      СУДЯ ПО ТВОИМ ОТЗЫВАМ ТЫ "ХРЕНОВЫЙ АДВОКАТ" ДЛЯ ТАРАСОВА И ЕМУ ПОДОБНЫМ ,ДЛЯ ТЕБЯ ОН "КРАСАВЧИК",А Я УВЕРЕН ДЛЯ МНОГИХ ЕГО ПОСТУПКИ НЕ ВЫЗЫВАЮТ УВАЖЕНИЯ, И ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ ОН ДАЛЕКО НЕ "КРАСАВА"В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ФАКТОРЕ. НА ЭТОМ КАЖДЫЙ ОСТАЕТСЯ ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ.

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      Gek Dement > fanchik 17 октября 2018, 22:28

      Мне вообще чхать на Тарасова, я болельщик Зенита. Я если ты внимательно читать еще умеешь ему оценку не давал. Просто не имею обыкновения читать всю подряд хню что пишут в инете а потом верить этому раскрыв рот как делаешь это ты. Поскольку, как мы уже выяснили ты не являешься его личным свечкодержателем, откуда тебе знать, почему они там разбежались с первой женой и какой он человек? Читаешь желтую прессу? Так там еще про заговор жидомасонов пишут и про зеленых человечков иногда, этому тоже веришь безоговорочно?) Ну так каждый верит в то во что ему выгодно верить, это факт.

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