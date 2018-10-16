Тарасов: «Я не из тех отцов, которые забивают на своих детей. Мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался по поводу ситуации с алиментами своей бывшей жене Оксане. Ранее сообщалось, что футболист не платил алименты шесть лет. На данный момент его долг перед экс-супругой составляет 15 миллионов рублей.

«Так всегда было и будет: когда у людей все хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет.

Одно из моих правил: не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей (у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно.

Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей, и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться.

Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребeнком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя. Я все.

Попрошу вас, не знающих нас лично, не лезть туда, куда не следуют, и заниматься своей жизнью и воспитанием своих детей. Они в этом нуждаются больше всего, чем незнакомый вам человек, о вымышленной ситуации которого вы знаете исключительно из жeлтых СМИ.

У меня все прекрасно и вам желаю того же: гармонии, любви и успехов», – написал Тарасов в инстаграме.