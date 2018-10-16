ФА обвинила Моуринью в нецензурном выражении на португальском языке после игры с «Ньюкаслом»

Футбольная ассоциация Англии изучила фразу, брошенную главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после окончания встречи восьмого тура АПЛ с «Ньюкаслом» (3:2).

«Фразу Моуринью, попавшую в эфир, мы сочли оскорбительной и неподобающей. Он может ответить на обвинение до 19 октября», – говорится в заявлении ФА.

В случае, если футбольная ассоциация Англии окончательно признает специалиста виновным, ему могут запретить находиться у бровки.

После игры с «Ньюкаслом», уходя в подтрибунное поведение, Моуринью сказал по-португальски: «Пошли на ***, сукины дети».