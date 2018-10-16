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    Какой вы футболист?

    ФА обвинила Моуринью в нецензурном выражении на португальском языке после игры с «Ньюкаслом»

    Футбольная ассоциация Англии изучила фразу, брошенную главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после окончания встречи восьмого тура АПЛ с «Ньюкаслом» (3:2).

    «Фразу Моуринью, попавшую в эфир, мы сочли оскорбительной и неподобающей. Он может ответить на обвинение до 19 октября», – говорится в заявлении ФА.

    В случае, если футбольная ассоциация Англии окончательно признает специалиста виновным, ему могут запретить находиться у бровки.

    После игры с «Ньюкаслом», уходя в подтрибунное поведение, Моуринью сказал по-португальски: «Пошли на ***, сукины дети».

    Источник: Sky Sports

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    16.10.2018 18:54
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