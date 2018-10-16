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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уткин: «Дюков – самый разумный компромисс на посту президента РФС»

    Комментатор Василий Уткин считает оптимальной кандидатуру генерального директора ПАО «Газпром нефть», председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова на пост главы РФС .

    «Мне очень нравится фигура Александра Дюкова. Он человек газпромовской системы, обладающий при этом взглядами. Футбол в стране принадлежит «Газпрому» уже девять лет. И будет принадлежать, к этому бессмысленно высказывать отношение. Иначе и быть не может, потому что он абсолютно нерыночен и нуждается в содержателе. Самый доброжелательный доброжелатель должен помочь ему постепенно найти в себе самостоятельные силы.

    Дюкова просили, просто умоляли пойти в президенты РФС, когда Мутко уходил в первый раз и на выборы шeл обречeнный Толстых. Тогда он отказался, и ставленник клубов Сергей Прядкин доказал очевидное: не его это масштаб.

    Сейчас время иное. Дюков – самостоятельный человек. Его карьеру я бы назвал блестящей. Представьте его 30-летним, поместите в конец 90-х и сообразите, что он фактически два года управлял в это время питерским морским портом. Он не просто менеджер «Газпрома» – он возглавлял «СИБУР» именно в то время, когда эта компания развилась до лучшей в отрасли и приносила мегаприбыль за счeт современных методов добычи газа и управления еe последствиями.

    Дюкова можно рассмотреть и критически. Наверняка. Но среди кандидатур, которые могут быть рассмотрены в реальной ситуации сего дня и при этом соответствовать уровню задач, объективно он – самый разумный компромисс. Самое время», – написал Уткин в своей колонке на «Чемпионате».

    В воскресенье, 14 октября, в СМИ появилась информация, что Дюков станет следующим главой РФС. В настоящее время обязанности президента организации исполняет Александр Алаев.

    Источник: «Чемпионат»

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    16.10.2018 17:59
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 октября 2018, 22:20

      Из всего питерского менеджмента ( мой мем митрофанушки ) Дюков самый адекватный, рассудительный, глупость как Миллер и Фурсенко не скажет, не говоря про Митрофанова. Другой вопрос кто будет рядом и дуть ему в уши ? То, что он не будет лоббировать интересы " Зенита" даже не обсуждается. Много "Зенит" на выигрывал при Фурсенко и Мутко ?... Это не одиозная фигура для УЕФА и ФИФА как Мутко. В свете всех тех скандалов, что пошли после ЧМ его фигура на посту главы РФС наиболее удачная.

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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 16 октября 2018, 20:40

      Уткин: «Дюков – самый разумный компромисс на посту президента РФС»
      Дюков: «Уткин выдал самый разумный пост за последнее время»

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 октября 2018, 19:54

      Самый разумный вариант пригласить и избрать Степашина!
      Дюков будет лоббировать интересы Зенита, а Степашин независимый кандидат на должность.
      Он не будет помогать Динамо, а честно будет работать все 24 часа в сутки!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > amazonaws 16 октября 2018, 21:29

      Степашин то же вариант,футбол он любит.Но Дюкову будет легче пробить назревшие реформы.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 октября 2018, 19:24

      В моём детстве была песенка" Как я рада,как я рада,что вы все из Ленинграда"

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > андрей андреев 16 октября 2018, 19:27

      Питерские рулят, а морковские воруют. Поэтому и нет им доверия. Из бескультурной столицы поскольку.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > prezent2017 16 октября 2018, 19:32

      Так поэтому все в Москву переехали))))

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      Рейтинг: +854

      amazonaws > prezent2017 16 октября 2018, 19:54

      Сергей Степашин не ворует и к нему есть БОЛЬШОЕ доверие!

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 16 октября 2018, 19:18

      О том что это приемлемый вариант ,покажет его работа.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 октября 2018, 19:13

      Зенит чемпион НАВСЕГДА!

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 16 октября 2018, 21:33

      Это будет скучно.Чемпионы должны меняться,и интрига сохраняться до последнего тура.

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      Рейтинг: +95

      саня ле 16 октября 2018, 18:40

      Уткина в рфс

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 16 октября 2018, 18:30

      А Уткина почему не рассматривают?

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 16 октября 2018, 18:25

      Ай да Вася, ай да сукин сын! И про газпром и про сибур и про 90-е! От души! Лизнул так лизнул!

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro 16 октября 2018, 18:17

      Учитывая сарказм и иронию Уткина, можно терпимо отнестись к обсуждаемой кандидатуре...
      "Лучше плохой компромисс, чем хорошая тяжба - A bad compromise is better than a good lawsuit..." (с)

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      Рейтинг: +3609

      александр п > insider_retro 16 октября 2018, 21:35

      Не заметил не иронии не сарказма,очень точно и по делу.

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