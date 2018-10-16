Уткин: «Дюков – самый разумный компромисс на посту президента РФС»

Из всего питерского менеджмента ( мой мем митрофанушки ) Дюков самый адекватный, рассудительный, глупость как Миллер и Фурсенко не скажет, не говоря про Митрофанова. Другой вопрос кто будет рядом и дуть ему в уши ? То, что он не будет лоббировать интересы " Зенита" даже не обсуждается. Много "Зенит" на выигрывал при Фурсенко и Мутко ?... Это не одиозная фигура для УЕФА и ФИФА как Мутко. В свете всех тех скандалов, что пошли после ЧМ его фигура на посту главы РФС наиболее удачная.
Комментатор Василий Уткин считает оптимальной кандидатуру генерального директора ПАО «Газпром нефть», председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова на пост главы РФС .
«Мне очень нравится фигура Александра Дюкова. Он человек газпромовской системы, обладающий при этом взглядами. Футбол в стране принадлежит «Газпрому» уже девять лет. И будет принадлежать, к этому бессмысленно высказывать отношение. Иначе и быть не может, потому что он абсолютно нерыночен и нуждается в содержателе. Самый доброжелательный доброжелатель должен помочь ему постепенно найти в себе самостоятельные силы.
Дюкова просили, просто умоляли пойти в президенты РФС, когда Мутко уходил в первый раз и на выборы шeл обречeнный Толстых. Тогда он отказался, и ставленник клубов Сергей Прядкин доказал очевидное: не его это масштаб.
Сейчас время иное. Дюков – самостоятельный человек. Его карьеру я бы назвал блестящей. Представьте его 30-летним, поместите в конец 90-х и сообразите, что он фактически два года управлял в это время питерским морским портом. Он не просто менеджер «Газпрома» – он возглавлял «СИБУР» именно в то время, когда эта компания развилась до лучшей в отрасли и приносила мегаприбыль за счeт современных методов добычи газа и управления еe последствиями.
Дюкова можно рассмотреть и критически. Наверняка. Но среди кандидатур, которые могут быть рассмотрены в реальной ситуации сего дня и при этом соответствовать уровню задач, объективно он – самый разумный компромисс. Самое время», – написал Уткин в своей колонке на «Чемпионате».
В воскресенье, 14 октября, в СМИ появилась информация, что Дюков станет следующим главой РФС. В настоящее время обязанности президента организации исполняет Александр Алаев.