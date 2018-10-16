Уткин: «Дюков – самый разумный компромисс на посту президента РФС»

Комментатор Василий Уткин считает оптимальной кандидатуру генерального директора ПАО «Газпром нефть», председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова на пост главы РФС .

«Мне очень нравится фигура Александра Дюкова. Он человек газпромовской системы, обладающий при этом взглядами. Футбол в стране принадлежит «Газпрому» уже девять лет. И будет принадлежать, к этому бессмысленно высказывать отношение. Иначе и быть не может, потому что он абсолютно нерыночен и нуждается в содержателе. Самый доброжелательный доброжелатель должен помочь ему постепенно найти в себе самостоятельные силы.

Дюкова просили, просто умоляли пойти в президенты РФС, когда Мутко уходил в первый раз и на выборы шeл обречeнный Толстых. Тогда он отказался, и ставленник клубов Сергей Прядкин доказал очевидное: не его это масштаб.

Сейчас время иное. Дюков – самостоятельный человек. Его карьеру я бы назвал блестящей. Представьте его 30-летним, поместите в конец 90-х и сообразите, что он фактически два года управлял в это время питерским морским портом. Он не просто менеджер «Газпрома» – он возглавлял «СИБУР» именно в то время, когда эта компания развилась до лучшей в отрасли и приносила мегаприбыль за счeт современных методов добычи газа и управления еe последствиями.

Дюкова можно рассмотреть и критически. Наверняка. Но среди кандидатур, которые могут быть рассмотрены в реальной ситуации сего дня и при этом соответствовать уровню задач, объективно он – самый разумный компромисс. Самое время», – написал Уткин в своей колонке на «Чемпионате».

В воскресенье, 14 октября, в СМИ появилась информация, что Дюков станет следующим главой РФС. В настоящее время обязанности президента организации исполняет Александр Алаев.