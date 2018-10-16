Сарри: «Во время игры с «Ливерпулем» Клопп спросил меня: «Разве тебе не весело? Мне очень»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о забавном эпизоде, произошедшем во время матча седьмого тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1). У итальянца состоялся интересный диалог возле кромки поля со своим коллегой Юргеном Клоппом.

«Я увидел, как Клопп смотрит на меня, когда «Ливерпуль» уступал в счете. Я спросил, почему он улыбается. Он ответил: «Разве тебе не весело?» Я сказал: «Очень». Он ответил: «Мне тоже».

После ничьей мы обнялись словно старые друзья», – сказал Сарри.