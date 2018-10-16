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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Сарри: «Во время игры с «Ливерпулем» Клопп спросил меня: «Разве тебе не весело? Мне очень»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о забавном эпизоде, произошедшем во время матча седьмого тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1). У итальянца состоялся интересный диалог возле кромки поля со своим коллегой Юргеном Клоппом.

    «Я увидел, как Клопп смотрит на меня, когда «Ливерпуль» уступал в счете. Я спросил, почему он улыбается. Он ответил: «Разве тебе не весело?» Я сказал: «Очень». Он ответил: «Мне тоже».

    После ничьей мы обнялись словно старые друзья», – сказал Сарри.

    Источник: Sky Sports

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    16.10.2018 16:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +883

      talgatnurzhanov2006 17 октября 2018, 07:04

      Моуриньо на месте Клоппа выцеливал бы глаз у Сарри.

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 18:49

      Не мешало бы другим тренерам взять это как пример.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 октября 2018, 18:44

      Профессиональная этика на таком уровне - это очень круто!
      Вежливость королей тренерского цеха.

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 16 октября 2018, 17:56

      Вот и здорово!

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2018, 17:16

      Веселее некуда.

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