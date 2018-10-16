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    Какой вы футболист?

    Карасев: «VAR спасает карьеру и здоровье судьи. Бывает, неделю после матча не сплю»

    Арбитр Сергей Карасев считает правильной идею внедрить в футболе систему видеопомощи арбитрам (VAR).

    Видеоповторы использовались на чемпионате мира-2018 в России.

    «Мы даже не общались между собой на эту тему. Нравится, не нравится… Все это восприняли, как правила игры в футбол. Мы на сборах тренировались с этой системой два года. Мое мнение, что лучше VAR, который спасает матч, карьеру и здоровье судьи. Потому что я потом, например, не сплю неделю, а это плохо.

    Перед ЧМ-2018 мира были четкие рекомендации: вмешиваться только тогда, когда это необходимо. Говорили: «Чем меньше вмешиваемся в игру, тем больше пользы для всех». Никто не хочет смотреть постоянные остановки игры и беганья судей к монитору.

    Но в процессе все поменялось, потому что, если поначалу не так много было моментов, когда судью звали к мониторам, то в середине чемпионата таких моментов стало больше. Это произошло, потому что руководство сказало, что люди должны понимать, что это работает», – сказал Карасев.

    Источник: РФС

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    16.10.2018 15:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 16 октября 2018, 20:53

      Карасев: «VAR спасает карьеру и здоровье судьи. Бывает, неделю после матча не сплю» - взятка большая, руки трясутся, куда деньги деть не знаю - короче, боюсь что накроют!

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 октября 2018, 19:51

      Технология VAR уже используется в чемпионатах Италии, Германии, Франции, Португалии, Испании, тестируется в Англии.
      Если бы такая система стояла на российских стадионах, то МНОГИХ судейских скандалов можно было бы ИЗБЕЖАТЬ!!!
      Есть новый судейский скандал имени Мутко, Егорова, Алаева, Симоняна, Левникова, Бутенко, Колоскова и прочих чиновников РФС!
      Это по их прямой вине систему VAR в нашем чемпионате не установили в этом сезоне.
      Чиновников от футбола ВПОЛНЕ устраивает судейская коррупция, согласно цены вопроса.

      АПЛ на пяти матчах пятого тура нового сезона протестировала систему видеоповторов.
      Руководство АПЛ и клубы, участвовавшие в тестировании системы VAR, осталась ДОВОЛЬНЫ проведённым экспериментом.

      Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
      Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
      Честный судья не боится видеоповторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!

      Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
      Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???

      А кто??? мешает и мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19 нашего российского чемпионата?
      Угадайте с 1-го раза.
      Правильно!
      Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
      Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
      Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
      Пока не установят систему VAR, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
      Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку!!!

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      Рейтинг: -32

      leod59 16 октября 2018, 17:11

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      Рейтинг: +962

      Riot Zero 16 октября 2018, 16:57

      Плохо сплю, особенно, когда одну команду затащил, а вот с суммой отката прогадал.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 16 октября 2018, 16:00

      Абсолютно адекватное мнение человека, только вот на мой взгляд VAR был бы ещё более эффективен если бы не сами судьи решали смотреть повтор или нет, а например тренер команды мог бы попросить посмотреть повторы при чём не главного судью , а помощника ,естественно ограниченное количество раз например по два раза за тайм и если тренер окажется не прав то у него один просмотр "сгорает" , а если прав то нет, как это происходит в хоккее и в теннисе . Да и вообще зачем самому главному судье смотреть повторы , я думаю что это могли бы делать только те судьи которые сидят в пресловутых "будках" , опять же для того чтобы не сбивать игру с ритма.

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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 16 октября 2018, 15:49

      Он врал бы хоть правдиво.

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      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:40

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://tok.pw/nefedov

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 16 октября 2018, 15:27

      Единственный реф, который вызывает симпатию и уважение...

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > AHTUNGBOL 16 октября 2018, 16:03

      Согласен, мне всегда Карасев нравился больше всех из наших судей, он очень хорошо как правило управляет игрой , а это очень важно для любого судьи.

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