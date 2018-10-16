Карасев: «VAR спасает карьеру и здоровье судьи. Бывает, неделю после матча не сплю»

Арбитр Сергей Карасев считает правильной идею внедрить в футболе систему видеопомощи арбитрам (VAR).

Видеоповторы использовались на чемпионате мира-2018 в России.

«Мы даже не общались между собой на эту тему. Нравится, не нравится… Все это восприняли, как правила игры в футбол. Мы на сборах тренировались с этой системой два года. Мое мнение, что лучше VAR, который спасает матч, карьеру и здоровье судьи. Потому что я потом, например, не сплю неделю, а это плохо.

Перед ЧМ-2018 мира были четкие рекомендации: вмешиваться только тогда, когда это необходимо. Говорили: «Чем меньше вмешиваемся в игру, тем больше пользы для всех». Никто не хочет смотреть постоянные остановки игры и беганья судей к монитору.

Но в процессе все поменялось, потому что, если поначалу не так много было моментов, когда судью звали к мониторам, то в середине чемпионата таких моментов стало больше. Это произошло, потому что руководство сказало, что люди должны понимать, что это работает», – сказал Карасев.