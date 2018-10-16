Глушаков в октябре прекратил перечислять деньги на содержание своих детей

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в октябре перестал выплачивать деньги своей жене Дарье на содержание детей. Об этом сообщил адвокат девушки Сергей Жорин.

В пятницу Никулинский суд Москвы рассмотрит дело об определении места жительства детей Дениса и Дарьи в рамках их бракоразводного процесса.

«В августе Глушаков перечислял деньги, в сентябре перечислял, в октябре уже не было никаких перечислений… Дело в том, что в период этого процесса детям нужно что-то кушать, их одевать, получать медицинское обслуживание.

В связи с этим защита просит начать взыскивать алименты с Глушакова еще до вынесения окончательного решения по существу. Это предусмотрено законом. Его жена сейчас в декретном отпуске, то есть Глушаков по закону обязан содержать ее и ребенка, пока младшей дочери не исполнится три года», – сказал Жорин.