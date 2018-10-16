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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Глушаков в октябре прекратил перечислять деньги на содержание своих детей

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в октябре перестал выплачивать деньги своей жене Дарье на содержание детей. Об этом сообщил адвокат девушки Сергей Жорин.

    В пятницу Никулинский суд Москвы рассмотрит дело об определении места жительства детей Дениса и Дарьи в рамках их бракоразводного процесса.

    «В августе Глушаков перечислял деньги, в сентябре перечислял, в октябре уже не было никаких перечислений… Дело в том, что в период этого процесса детям нужно что-то кушать, их одевать, получать медицинское обслуживание.

    В связи с этим защита просит начать взыскивать алименты с Глушакова еще до вынесения окончательного решения по существу. Это предусмотрено законом. Его жена сейчас в декретном отпуске, то есть Глушаков по закону обязан содержать ее и ребенка, пока младшей дочери не исполнится три года», – сказал Жорин.

    Источник: Р-Спорт

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    16.10.2018 14:09
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 17 октября 2018, 05:20

      Дети бедные

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 октября 2018, 18:35

      Бомбардир, превращение в говно-портал завершено более чем на 80% !

      На данный момент в топ-5 главных новостей у вас 4 "новости", которые к футболу не имеют отношения полностью ( 1) Очередной выпуск подкаста «Бомбардира». 2) Комитет по этике РФС рассмотрит дела Кокорина и Мамаева.
      3) Адвокат: «Суд может изменить меру пресечение Кокорина и Мамаева. 4) Денисов: «За что мы должны лишить Кокорина и Мамаева источника дохода? )

      Пятая "новость" - "Уткин: «Дюков – самый разумный компромисс на посту президента РФС»". Это по сути своей субъективное мнение больного человека на определенное событие - и это ещё хоть как-то относится к футболу, пусть и косвенно.

      Товарищи админы, зачем убиваете портал?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Обер-КанцлерЪ 16 октября 2018, 19:29

      Больному Канцлеру - больной портал. Большего не заслуживает!

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > prezent2017 16 октября 2018, 19:36

      Спасибо за совет, добрый человек! Адресок подскажешь?

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > prezent2017 16 октября 2018, 19:41

      Сдаётся мне, что это была ирония, и ты про бомбардир.ру)
      Ну что ж, я дома!

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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 16 октября 2018, 17:55

      Вы хотя бы в одной новости эту фигню публикуйте, зачем нам это знать??

      1
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      Рейтинг: -32

      leod59 16 октября 2018, 17:10

      Заработок нa ставках -> portalbet.ru

      -3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 октября 2018, 16:59

      Сначала идет делёж СОВМЕСТНО нажитого имущества, а по факту выходит, что у матери элементарно не хватает денег чтобы покушать, одеться и получать медицинское обслуживание.

      0
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 16 октября 2018, 15:43

      Глушаков не хочет содержать жену,которая была неверна.Это правильно.Ведь многие бабы за счёт детей неплохо живут.По этой причине,что не хочет содержать бывшую с ее будущими мужиками,он требует детей себе.

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      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dYQ

      -8
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 > romannakolov 16 октября 2018, 15:44

      Пошёл бы ты на х...,наст..издил уже со своей рекламой ушлепок.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > алдан2014 16 октября 2018, 18:36

      Это бот админов, его посылать бессмысленно!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 октября 2018, 15:28

      Только денег вывел немеренно.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 16 октября 2018, 15:20

      Ну во-первых, арест счетов предполагает отсутствие возможности перечислений.

      Во-вторых, обязанность по воспитанию и содержанию детей возлагается на ОБОИХ родителей. Его жена не пробовала отойти от паразитического образа жизни и ударить хотя бы палец о палец.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 16 октября 2018, 15:16

      Ну счета ж ему заблокировали, логично, что не перечислял

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