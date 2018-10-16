Слушание по делу Глушакова перенесено. Футболист и его жена не пришли в суд

Никулинский районный суд Москвы перенес заседание по делу об определении места жительства детей полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его жена Дарьи в рамках бракоразводного процесса.

«Ответчики попросили время для того, чтобы ознакомиться с документами по делу. Заседание перенесено на 19 октября. Оно состоится в 14:40», – сказал адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин.

По утверждению стороны жены футболиста, Глушаков вывел со своих счетов около 100 миллионов рублей, несмотря на арест имущества, наложенный судом. Хавбек же намерен забрать детей к себе и требует от Дарьи алименты в размере 80 тысяч рублей в месяц.