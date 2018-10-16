Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Слушание по делу Глушакова перенесено. Футболист и его жена не пришли в суд

    Никулинский районный суд Москвы перенес заседание по делу об определении места жительства детей полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его жена Дарьи в рамках бракоразводного процесса.

    «Ответчики попросили время для того, чтобы ознакомиться с документами по делу. Заседание перенесено на 19 октября. Оно состоится в 14:40», – сказал адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин.

    По утверждению стороны жены футболиста, Глушаков вывел со своих счетов около 100 миллионов рублей, несмотря на арест имущества, наложенный судом. Хавбек же намерен забрать детей к себе и требует от Дарьи алименты в размере 80 тысяч рублей в месяц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2018 13:22
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 16 октября 2018, 16:45

      ...это,что дом-2 ??? Зачем мне это???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:42


      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://xx.org.ua/nefedov

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 октября 2018, 14:07

      с отцом им будет явно лучше а женушка обломается осталось одно что бы судья был мужик

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11