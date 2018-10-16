Баринов – об оскорблении «Спартака»: «Определенные люди гадости говорили про меня. А здесь прорвало»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сожалеет, что во время празднования чемпионского звания в прошлом году скандировал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».

– Почему вы начали оскорблять тогда именно «Спартак»?

– Ну… Это личное, не хочется ворошить.

– Просто вы же были когда-то в академии «Спартака», ходили в красно-белом шарфе на стадион. И вдруг такая оскорбительная кричалка…

– Да, я ездил на московские матчи со старшим братом на футбол. И этого не отрицаю.

– Сожалели потом?

– Да, это были эмоции. Просто накопилось… Не буду называть имен. Но определенные люди такие гадости говорили и писали про меня... Очень неприятно было… А здесь прорвало.