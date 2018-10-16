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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Баринов – об оскорблении «Спартака»: «Определенные люди гадости говорили про меня. А здесь прорвало»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сожалеет, что во время празднования чемпионского звания в прошлом году скандировал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».

    – Почему вы начали оскорблять тогда именно «Спартак»?

    – Ну… Это личное, не хочется ворошить.

    – Просто вы же были когда-то в академии «Спартака», ходили в красно-белом шарфе на стадион. И вдруг такая оскорбительная кричалка…

    – Да, я ездил на московские матчи со старшим братом на футбол. И этого не отрицаю.

    – Сожалели потом?

    – Да, это были эмоции. Просто накопилось… Не буду называть имен. Но определенные люди такие гадости говорили и писали про меня... Очень неприятно было… А здесь прорвало.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2018 11:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 октября 2018, 12:50

      Его в академии тогда офаршмачили, теперь он и живет с этой обидой по сей день=)

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 16 октября 2018, 18:36

      Если все футболисты поймут, что они за своё поведение так же на волоске от тюрьмы, то может вовремя одумаются. Уже хочется на футбольных сайтах читать только про футбол.

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      Рейтинг: +2738

      a_who 16 октября 2018, 18:29

      Кто руки распускает , кто язык ! потом плачут и каются...

      1
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      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:41

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://tinyurl.com/ybs9lrj8

      -3
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      Рейтинг: +1856

      mahan 16 октября 2018, 13:41

      Какие то люди, когда то, где то, что-то говорили или писали тебе. Нет ни имен, ни фамилий, ни фактов. Ты конкретно оскорбил целую команду и ее болельщиков, вот это факт. Показал всем кто ты есть. А теперь оправдания себе придумываешь.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2018, 12:36

      За 14 октября почитайте высказывание Кассано. Баринов ярко показал, как проявляется диагноз поколения.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 октября 2018, 12:34

      прям столько обиженных на Спартак))))

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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 16 октября 2018, 12:19

      «Пацаны, Я НИКОГДА..!»

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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 16 октября 2018, 11:49

      Ну и обращался бы к этим людям!

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 октября 2018, 11:30

      ст. 282 УК. Уже защитную речь приготовил)))

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