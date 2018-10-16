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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Варга: «Может быть, это падение как раз поможет Кокорину и Мамаеву, сделает их в итоге сильнее»

    Футбольный агент Шандор Варга считает, что недавние поступки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева перечеркивают положительный имидж российского футбола, который сложился после проведения чемпионата мира-2018 прошедшим летом.

    – Может быть, судьба Кокорина сложилась бы лучше, перейди он тогда в «Арсенал»... Хотя ночные клубы в Лондоне, надо признать, тоже неплохие.

    – Кокорин образца 2015 года мог заиграть в «Арсенале»?

    – Я в этом уверен. Очень хороший футболист. Ему просто с другими вопросами надо разобраться... А как нападающий – это игрок европейского уровня.

    – Только теперь может получить реальный срок...

    – Что ж, в истории вашей страны есть величайший пример – Эдуард Стрельцов. Он отбыл наказание, вышел и выступал на очень приличном уровне. Может быть, это падение как раз поможет Кокорину и Мамаеву, сделает их в итоге сильнее. Иногда нужно получить удар, нокаут, чтобы очнуться...

    – Кокорин с Мамаевым – плохие бандиты?

    – Не знаю, не знаю. Но у вас в обществе, так понял, их не очень одобряют.

    – Многие уже просто закопали...

    – Но они, согласитесь, сами поступили довольно глупо. И уже не в первый раз. Настолько хороший имидж сложился вокруг российского футбола после чемпионата мира, и тут такое... Безрассудный поступок!

    Жаль, что окружение не могло как-то одернуть Кокорина и Мамаева, вовремя их остановить. Поэтому рядом и должны находиться верные друзья, семья и так далее. Понимаете, не все могут справляться со звездным статусом, большими зарплатами, миллионными контрактами. Те, у кого слабый характер, нет рядом поддержки, и попадают в такие истории...

    Очень жаль. Талантливые игроки. И если поднять их биографию, там точно хватает хороших моментов. Где-то и клубам, и тренерам нужно строже себя вести с футболистами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2018 07:52
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