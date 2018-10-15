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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Чемпион Швеции изнасиловал девушку в своем доме, пока жена спала

    Многократный чемпион Швеции (имя не называется) задержан по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает издание Expressen.

    Считается, что подозреваемый изнасиловал девушку в ночь с пятницы на субботы в своем доме. При этом жена подозреваемого находилась в доме и спала.

    По данным источника, потерпевшая связана с популярным шоу на шведском телевидении.

    «У нас есть очень серьезные доказательства. Не хочу вникать во все подробности, но у стороны обвинения огромная база аргументов. Моя клиентка очень сильно переживает по поводу произошедшего», – цитирует издание адвоката потерпевшей.

    Бывший футболист задержан. Люди из его окружения отказались общаться с журналистами Expressen.

    Национальные СМИ связывают с этим делом Гленна Шиллера. 58-летний швед в сезоне-1981/82 выиграл Кубок УЕФА в составе «Гетеборга». На Transfermarkt Шиллер записан как полузащитник. Информация о его клубах и других трофеях отсутствует.

    Источник: Expressen

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    15.10.2018 20:23
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 11:39

      А в это время его жена спала на соседней кровати ничего не подозревая. Футбольная новость блин...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 октября 2018, 10:32

      Шведская семья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +701

      Хведя 16 октября 2018, 06:03

      Чота не верится мне в "изнасилования, пока жена спала". Всё, скорее, было по обоюдному согласию, но не порадовал мужик, вот и решила отомстить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      qwerty991 16 октября 2018, 00:31

      Прям как в порно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 15 октября 2018, 21:59

      О, оказывается есть куда рости нашем-то дебилам. Нет предела совершенству.
      Одна футбольная новость меняет другую.

      3
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 15 октября 2018, 21:58

      Действительно чемпион))

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 15 октября 2018, 21:30

      скорей не девушку а бабушку

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 15 октября 2018, 21:16

      За последнюю неделю, как будто на канал Рен ТВ захожу. Одни чрезвычайные происшествия.

      6
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Антибиотик 15 октября 2018, 21:24

      рен тв с бомбардиром скрестили...гы)

      2
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 15 октября 2018, 21:01

      хахаха...бомбардир.....)))
      изнасиловал, наркотики, драки, тюрьмы, езда в пьяном виде, жесткое обращение с детьми, улыбка в наручниках, лже свидетельство адвокатов и, наконец, матрешки в тюремной робе в лице футболистов )))))))))))хахахахаха
      отлично, продолжайте! общение о футболе? не, не интересно ))))

      8
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > OrenburgFC 16 октября 2018, 08:10

      ....в свое время, я тоже оттуда отпочковался ) и что я теперь вижу?! Аля соккер акт второй ) ...гы

      0
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      Рейтинг: +20936

      derrik2000 15 октября 2018, 21:00

      "Чемпион Швеции задержан по подозрению в изнасиловании. Он склонил девушку к сексу, пока жена спала".

      Это заголовок статьи, между прочим.
      Из него непонятно, футболист СКЛОНИЛ девушку к сексу, т. е. в конце концов она согласилась добровольно "на енто дело", или всё таки девушка была ИЗНАСИЛОВАНА, т. е. половой акт произошёл помимо её воли?

      4
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик > derrik2000 15 октября 2018, 21:14

      Эта "девушка" отвергала его преступные намерения шепотом, чтобы невзначай не разбудить жену, спящую в соседней комнате.

      8
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > derrik2000 15 октября 2018, 21:23

      Главная загадка в этой истории - причем тут футбол???

      2
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