Чемпион Швеции изнасиловал девушку в своем доме, пока жена спала

Многократный чемпион Швеции (имя не называется) задержан по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает издание Expressen.

Считается, что подозреваемый изнасиловал девушку в ночь с пятницы на субботы в своем доме. При этом жена подозреваемого находилась в доме и спала.

По данным источника, потерпевшая связана с популярным шоу на шведском телевидении.

«У нас есть очень серьезные доказательства. Не хочу вникать во все подробности, но у стороны обвинения огромная база аргументов. Моя клиентка очень сильно переживает по поводу произошедшего», – цитирует издание адвоката потерпевшей.

Бывший футболист задержан. Люди из его окружения отказались общаться с журналистами Expressen.

Национальные СМИ связывают с этим делом Гленна Шиллера. 58-летний швед в сезоне-1981/82 выиграл Кубок УЕФА в составе «Гетеборга». На Transfermarkt Шиллер записан как полузащитник. Информация о его клубах и других трофеях отсутствует.