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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Флегонтов: «Футболистам «Анжи» будет неудобно упасть в грязь лицом перед Нурмагомедовым»

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов считает, что присутствие на матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова должно придать махачкалинчцам дополнительной мотивации.

    6 октября российский боец ММА защитил свой титул в легком весе, победив ирландца Конора МакГрегора.

    «Нурмагомедов является давним болельщиком «Анжи». Ему интересно, как мы будем играть с ЦСКА. К тому же президент клуба Осман Кадиев с ним дружен. Возможно, он его пригласил.

    Мы подготовим чествование Хабиба, он сделает первый удар по мячу. Может ли боец финансово помочь команде? Это дело каждого, у нас существует фонд клуба, так что любой человек может взять и перечислить туда деньги. Я с Хабибом, к сожалению, не знаком, поэтому не знаю, захочет он сделать это или нет.

    Сложно прогнозировать, скажется ли его приход на посещаемости матча. Надеюсь, что да, ведь он всe-таки лицо Дагестана. Что касается дополнительной мотивации для футболистов, то я не могу упрекнуть их в еe отсутствии в тех матчах, когда Хабиб на игры не приходил. С другой стороны, он не только лицо Дагестана, но и лицо России. С ним встречается президент страны.

    Естественно, с ним интересно пообщаться и увидеться. Так что ребятам будет неудобно упасть в грязь лицом перед ним», – сказал Флегонтов.

    Встреча «Анжи» – ЦСКА состоится в пятницу в Каспийске и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат

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    15.10.2018 16:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +185

      Edward52 16 октября 2018, 19:18

      А Флегонтову нельзя падать лицом в грязь и не платить игрокам?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 15 октября 2018, 23:05

      а все говорят, что ЦСКА повезло...А ведь могут порвать и уши поломать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +448

      Rainmaker 15 октября 2018, 18:40

      Если он лицо России - почему он не выходит на бои с Российским флагом?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 октября 2018, 17:54

      Поржу, если игроки Анжи не выйдут на игра, им же долги так и не выплатили.

      0
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      Рейтинг: +65

      Брина 15 октября 2018, 17:51

      Вспоминается фраза Александра Григоряна после матча с ЦСКА: «А мне кажется, что мы сегодня обосрались»

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 15 октября 2018, 17:30

      неужели 3,14 здить будет если проиграют

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 октября 2018, 16:59

      Самое главное О.Флегонтову самому из грязи выбраться и выплатить долги игрокам.

      0
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 15 октября 2018, 16:48

      Да ладно...зачем сразу в грязь.Достойно сольют 0-2 и все довольны

      1
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