Флегонтов: «Футболистам «Анжи» будет неудобно упасть в грязь лицом перед Нурмагомедовым»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов считает, что присутствие на матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова должно придать махачкалинчцам дополнительной мотивации.

6 октября российский боец ММА защитил свой титул в легком весе, победив ирландца Конора МакГрегора.

«Нурмагомедов является давним болельщиком «Анжи». Ему интересно, как мы будем играть с ЦСКА. К тому же президент клуба Осман Кадиев с ним дружен. Возможно, он его пригласил.

Мы подготовим чествование Хабиба, он сделает первый удар по мячу. Может ли боец финансово помочь команде? Это дело каждого, у нас существует фонд клуба, так что любой человек может взять и перечислить туда деньги. Я с Хабибом, к сожалению, не знаком, поэтому не знаю, захочет он сделать это или нет.

Сложно прогнозировать, скажется ли его приход на посещаемости матча. Надеюсь, что да, ведь он всe-таки лицо Дагестана. Что касается дополнительной мотивации для футболистов, то я не могу упрекнуть их в еe отсутствии в тех матчах, когда Хабиб на игры не приходил. С другой стороны, он не только лицо Дагестана, но и лицо России. С ним встречается президент страны.

Естественно, с ним интересно пообщаться и увидеться. Так что ребятам будет неудобно упасть в грязь лицом перед ним», – сказал Флегонтов.

Встреча «Анжи» – ЦСКА состоится в пятницу в Каспийске и начнется в 18:00 по московскому времени.