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    Какой вы футболист?

    Нурмагомедов нанесет первый удар по мячу в матче «Анжи» – ЦСКА

    Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов нанесет первый символический удар по мячу в матче 11-го тура РПЛ «Анжи»ЦСКА.

    6 октября Нурмагомедов защитил звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, победив ирландца Конора МакГрегора. Перед началом игры пройдет его чествование.

    Встреча между «Анжи» и ЦСКА состоится в пятницу в Каспийске и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Анжи»

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    15.10.2018 13:43
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +261

      salexeich 15 октября 2018, 23:38

      После такого удара у Анжи будет высокий стимул не проиграть, может, даже выиграть. На Кавказе очень гордый народ. Не простят Анжи проигрыш.

      0
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 15 октября 2018, 19:55

      Как бы армейцы в штаны не наложили

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 15 октября 2018, 18:09

      Болевой сделает мячу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 15 октября 2018, 17:13

      Не забудь-те его потом ещё мэром Махачкалы выбрать

      3
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 15 октября 2018, 16:55

      Хабиб конечно хорошо уделал этого клоуна!

      1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Всем привет, я тут время 16 октября 2018, 00:10

      они оба клоуны

      1
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      Рейтинг: +68

      stasok 15 октября 2018, 16:38

      Этого Хабиба уже везде суют, смысла подобного шоу вообще не понимаю.

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      Рейтинг: +729

      deimos88 15 октября 2018, 15:57

      Может лучше сразу тейкдаун??

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 октября 2018, 15:43

      Хабиб должен помочь Анжи. Наверное так оно и будет

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      Рейтинг: +365

      BykAs 15 октября 2018, 15:26

      Хорошо, что удар будет символическим, и хорошо , что по мячу !

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      Рейтинг: +468

      LIO1987 15 октября 2018, 15:23

      Что за бред? А точнее зачем-пытаются народу больше созвать чтоли?

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