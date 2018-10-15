Нурмагомедов нанесет первый удар по мячу в матче «Анжи» – ЦСКА

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов нанесет первый символический удар по мячу в матче 11-го тура РПЛ «Анжи» – ЦСКА.

6 октября Нурмагомедов защитил звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, победив ирландца Конора МакГрегора. Перед началом игры пройдет его чествование.

Встреча между «Анжи» и ЦСКА состоится в пятницу в Каспийске и начнется в 18:00 по московскому времени.