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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Фернандеш: «Мне уже поздно заглядываться на русских девушек»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш поделился в интервью «Реальному времени» своими первыми впечатлениями после переезда в Россию.

    – Когда вы приехали в Россию, что вам понравилось/не понравилось?

    – Я очень тяжело привыкал к холоду. Но не менее сложно было приспособиться к русской еде, потому что она разительно отличается от португальской. Это было что-то совершенно новое и незнакомое.

    – Какое блюдо вас поразило?

    – Меня приятно удивила гречка, за годы жизни в России я стал ее фанатом. Я пробовал борщ, но как-то не пошло. Пельмени тоже не особо, гречка – королева.

    – Россиянки – самые красивые женщины в мире?

    – Они очень красивые, но не могу сказать, что самые, потому что я еще не бывал во многих странах мира. Да и вообще, я уже женат, и моя жена не из России. Мне уже поздно заглядываться.

    Источник: «Реальное время»

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    15.10.2018 11:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1440

      balam 15 октября 2018, 20:31

      Ману не скромничай!Молодчик!

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 15 октября 2018, 15:52

      Ему нельзя в Бельдяжки!

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