Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Анжи» может не прилететь на матч с ЦСКА. У команды нет денег на авиабилеты

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал, что команда испытывает большие финансовые сложности. Дагестанцы могут не явиться на домашний матч 11 тура РПЛ против ЦСКА.

    – Билеты еще не купили?

    – До сих пор не купили. Есть большие проблемы, сложности…

    – Когда вопрос может разрешиться?

    – Не знаю. 17-го числа команда должна быть уже в Махачкале, чтобы 18-го провести предыгровую тренировку. Но пока все в тумане, откровенно говоря…

    – Подвижек со спонсорами вообще никаких?

    – Тишина. Ничего не меняется.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2018 16:43
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 23:04

      Проблемная команда.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 14 октября 2018, 22:00

      Велосипедом надо доехать в матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67523

      portero 14 октября 2018, 21:31

      денег нет, тренируйтесь дома дешевле, а то сплошной пилешь денег,

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 14 октября 2018, 19:29

      Зачем самолет когда есть Приора?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 14 октября 2018, 19:29

      На любом Московском рынке можно набрать носатых на три команды!Так что нет проблем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 14 октября 2018, 19:02

      Да пускай не едут. Пусть клуб научится САМ себя обеспечивать, а не ныть как цыгане и требовать - ДАЙТЕ!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz > fan-man 14 октября 2018, 19:11

      Когда нибудь и вы столкнетесь с этим, ничего не вечно в этом мире, у всего есть начало и конец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr 14 октября 2018, 18:57

      Они ведь договаривались в Москве играть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > qawzsexdr 14 октября 2018, 19:14

      Предложить - не значит договориться,
      Так можно все матчи в Москве играть..
      Экономить. Чего там на перифириях возиться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > qawzsexdr 14 октября 2018, 21:08

      Таким образом они требуют им выплатить долги, а вот потом будут играть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12119

      BRO_football 14 октября 2018, 18:21

      Садимся в клубный автобус и вперёд. За двое суток точно доедите. За бензин точно около 40 тысяч рублей отдадите. Дешевле только пешком идти.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2018, 17:46

      А зачем им лететь, матч в Дагестане должен был состоятся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr > prezent2017 14 октября 2018, 18:56

      Так они на базе в подмосковье находятся и там же тренируются

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik > prezent2017 14 октября 2018, 18:57

      Им лететь на автобусе в Каспийск. Денег на автобус нет. Деньги ушли чиновникам, чтобы вылетевший «Анжи» сохранить в РПЛ.
      Это дорогое удовольствие.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67523

      portero > qawzsexdr 14 октября 2018, 21:27

      вопрос а за базу в Москве исправно платят? думаю да
      и главные начальники тоже исправно бабки пилят и получают, даже с базы в московской

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 14 октября 2018, 17:17

      где государственные дотации,где местные бизнесмены? для простых людей - это отдушина...всех интересуют только сверхприбыли - они в столице...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11