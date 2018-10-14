«Анжи» может не прилететь на матч с ЦСКА. У команды нет денег на авиабилеты

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал, что команда испытывает большие финансовые сложности. Дагестанцы могут не явиться на домашний матч 11 тура РПЛ против ЦСКА.

– Билеты еще не купили?

– До сих пор не купили. Есть большие проблемы, сложности…

– Когда вопрос может разрешиться?

– Не знаю. 17-го числа команда должна быть уже в Махачкале, чтобы 18-го провести предыгровую тренировку. Но пока все в тумане, откровенно говоря…

– Подвижек со спонсорами вообще никаких?

– Тишина. Ничего не меняется.