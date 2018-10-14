«Вплоть до разрыва контракта». Допустимое содержание алкоголя в крови Башкирова превышено в три раза

Стали известны результаты медицинского освидетельствования полузащитника «Крыльев Советов» Евгения Башкирова. Допустимое содержание алкоголя в крови спортсмена превышено в три раза.

«Мы все узнаем и примем меры – он же у нас на контракте, который предусматривает наказание за это.

Сейчас посмотрим степень нарушения, очень жестко будем разбираться в этой ситуации. Вплоть до разрыва контракта», – сказал директор по развитию волжан Александр Шикунов.

Башкиров выступает в Самаре с 2016 года (61 матч в чемпионате страны, один гол).