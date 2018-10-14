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    Какой вы футболист?

    «Вплоть до разрыва контракта». Допустимое содержание алкоголя в крови Башкирова превышено в три раза

    Стали известны результаты медицинского освидетельствования полузащитника «Крыльев Советов» Евгения Башкирова. Допустимое содержание алкоголя в крови спортсмена превышено в три раза.

    «Мы все узнаем и примем меры – он же у нас на контракте, который предусматривает наказание за это.

    Сейчас посмотрим степень нарушения, очень жестко будем разбираться в этой ситуации. Вплоть до разрыва контракта», – сказал директор по развитию волжан Александр Шикунов.

    Башкиров выступает в Самаре с 2016 года (61 матч в чемпионате страны, один гол).

    Источник: ТАСС

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    14.10.2018 15:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 22:40

      Сильно переживал смену тренеров.

      1
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 14 октября 2018, 15:53

      Если в контракте прописано, то нужно разрывать.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2018, 15:44

      Вот Ионов нажрался, а гаишник его не допустил к вождению. И чего? Зенит выгнал, так морковские клупы подобрали, а сейчас в Ростове и сборной играет.

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