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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мамаеву передали в Бутырку лапшу быстрого приготовления и сладости. Кокориным передач не делали

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников сообщил, что получил в качестве передачи отбывающий арест в Бутырке футболист Павел Мамаев. Игрок пробудет за решеткой как минимум до декабря.

    «Они все поели, и с их стороны не было каких-то жалоб. Это относится и к питанию – есть можно. Павел Мамаев сказал, что не на курорте находится. Он понимает, что несет ответственность за содеянное.

    Павел получил передачку – как понимаю, от отца. Там лапша быстрого приготовления, сладости и так далее. Братья Кокорины пока еще не получили передачку от родных», – сказал Мельников в эфире телеканала «Москва 24».

    8 октября, Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и в компании еще двух человек сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    Источник: «Москва 24»

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    14.10.2018 13:57
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 15 октября 2018, 07:47

      баланды хватит

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2018, 21:11

      Кокорин деревенский, на каше перебьется.

      0
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      Рейтинг: +1440

      balam 14 октября 2018, 21:02

      пососут из тюбика.желающие найдутся

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 14 октября 2018, 19:31

      Какая осень в лагерях,кидает листья на запретку!

      -1
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 14 октября 2018, 18:35

      Кокорины пиццу в хату заказывают

      1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 14 октября 2018, 18:00

      передайте вазилин!

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 14 октября 2018, 17:11

      Новости про КОКО и МАМАЯ когда нибудь закончатся или нет? Достали уже!!!

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 14 октября 2018, 16:44

      да ладно лопт,теперь баулы загнали не по детски,а вы лапша

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 14 октября 2018, 16:35

      С лапшой понятно. На уши вешать. А вот конфетки? Подсластить тюремную жисть?
      Осваивается.......

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 14 октября 2018, 16:25

      В жопу никого еще не шпилили?

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