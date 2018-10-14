Мамаеву передали в Бутырку лапшу быстрого приготовления и сладости. Кокориным передач не делали

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников сообщил, что получил в качестве передачи отбывающий арест в Бутырке футболист Павел Мамаев. Игрок пробудет за решеткой как минимум до декабря.

«Они все поели, и с их стороны не было каких-то жалоб. Это относится и к питанию – есть можно. Павел Мамаев сказал, что не на курорте находится. Он понимает, что несет ответственность за содеянное.

Павел получил передачку – как понимаю, от отца. Там лапша быстрого приготовления, сладости и так далее. Братья Кокорины пока еще не получили передачку от родных», – сказал Мельников в эфире телеканала «Москва 24».

8 октября, Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и в компании еще двух человек сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.