Председатель совдира «Крыльев Советов» – о Башкирове: «Если нет головы на плечах, будет работать в другом месте»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал новость о задержании своего полузащитника Евгения Башкирова. Он ехал за рулем в пьяном виде.

– Клуб проведет расследование и выявит причины нарушения Башкировым дисциплины. Естественно, к нему будут применены самые жесткие санкции.

– Как Башкиров такое допустил, тем более, на фоне недавнего заключения под стражу Александра Кокорина и Павла Мамаева?

– Понимаете, футболисты – взрослые люди, у них есть определенные договорные обязательства. Если у них нет головы на плечах, значит, будут работать в другом месте. Страна большая, найдется место, где нужны рабочие руки.