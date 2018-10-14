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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Председатель совдира «Крыльев Советов» – о Башкирове: «Если нет головы на плечах, будет работать в другом месте»

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал новость о задержании своего полузащитника Евгения Башкирова. Он ехал за рулем в пьяном виде.

    – Клуб проведет расследование и выявит причины нарушения Башкировым дисциплины. Естественно, к нему будут применены самые жесткие санкции.

    – Как Башкиров такое допустил, тем более, на фоне недавнего заключения под стражу Александра Кокорина и Павла Мамаева?

    – Понимаете, футболисты – взрослые люди, у них есть определенные договорные обязательства. Если у них нет головы на плечах, значит, будут работать в другом месте. Страна большая, найдется место, где нужны рабочие руки.

    Источник: «Спорт -Экпресс»

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    14.10.2018 13:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 22:23

      В Чечьню ,убирать улицы.

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      Рейтинг: +351

      Константинн 14 октября 2018, 17:09

      В зените...

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Константинн 14 октября 2018, 18:18

      Да нет, судя по новостям - Урал или Терек.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 октября 2018, 15:23

      Какая голова на плечах -- такие руки и ноги. С него работник, как с зайца царь зверей...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2018, 15:17

      Идет охота на футболёров, идет охота... - В.Высоцкий. Уже красными флажками обложили!

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 14 октября 2018, 15:16

      А почему сразу рабочие руки? Башкиров же по совместительству музыкант

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 октября 2018, 14:39

      Ну начались "перегибы" , как у нас всегда и бывает , а на самом деле не должно быть такого чтобы от поведения отдельных людей доставалось другим, я сейчас не говорю, что ездить пьяным за рулём это хорошо , но во первых кто хоть раз в жизни этого не делал , а во вторых есть футбольная жизнь , а есть личная и я считаю что они не очень должны пересекаться друг с другом . Если бы Башкиров пришёл бы на тренировку пьяным или тем более в день матча напился то тогда это было бы дело клуба , а так это административное нарушение и он должен понести административное наказание , а клубу на мой взгляд странно думать об отстранении игрока за это ,максимум штраф. Например Марко Ройс года четыре в Германии ездил без прав , а когда его поймали на этом его конечно наказали штрафом и запретом ездить на машине некоторое время , но в Дортмунде ни кому даже в голову не пришла мысль отстранять его и любить его в Германии после этого стали не меньше.

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      Рейтинг: +600

      dimar > hevbn 28 14 октября 2018, 15:16

      Во-первых, все адекватные люди этого не делали, и во-вторых, футболист, даже в свободное время, представляет свой клуб. В контрактах даже есть пункт о нанесении вреда имиджу клуба. И история с драчунами тут вообще не причём. Накосячил - отвечай. Всё просто.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > dimar 14 октября 2018, 15:42

      Про имидж клуба я и говорю ,что на мой взгляд Башкиров должен заплатить штраф клубу за нарушение имиджа клуба , а по поводу адекватных людей тебе не кажется что в нашей стране их так мало что говорить об этом как то даже не удобно ,
      но я рад что среди ваших знакомых большинство адекватных людей. Но я всё равно считаю, что наказывать Башкирова надо не больше и не меньше чем наказывают всех людей за это правонарушение , я не думаю чтобы работника фирмы например могли бы уволить за это.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > hevbn 28 14 октября 2018, 17:02

      Ни один нормальный человек не сядет за руль пьяным. Здесь прослеживается чувство полной безнаказанности. Это хорошо, что он на дороге не успел никого убить. А каждое возможное последствие- это проблемы клуба. Я надеюсь, что в следующий раз, когда он будет ехать бухой на своей тачке, именно ты будешь переходить перед ним дорогу. Всех здравомыслящих людей просто будет жаль.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 октября 2018, 14:15

      легендарного пистолета Чочиева хоть не нашли...?
      Блин..
      Гопа придурков ,а не футбольная Рашка...

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 октября 2018, 14:14

      за недобрый взгляд ,за то что плюнул ... и т. д. осталось еще возмущаться !!! что за гон пошел на футболистов ? на других посмотрите,не футболистов !!!

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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 14 октября 2018, 13:51

      А вот интересно, бывали случаи, когда в ночное время гайцы останавливали "звёзд российского футбола" за рулем трезвыми или необдолбанными? Ой, сомневаюсь... Денежка, автограф на память и ехай дальше! Просто не повезло дебилу, попал под очередную "борьбу с негативными явлениями". На этот раз в футболе. Это пройдет... Но этому Башкирову не повезло.

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      Рейтинг: +1710

      Sviro > ЮНик 14 октября 2018, 14:37

      А башкиров что, русский роналду? Так себе игрочишка, чтобы автограф брать.

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