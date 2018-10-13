Клопп: «Я не знаю, когда «Ливерпуль» что-то выиграет. Но уверен, что выиграет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги трех лет работы в клубе. Он возглавил команду 8 октября 2015 года.

«На первой пресс-конференции я сказал, что если кто-то ждет, что я сотворю чудо, то этим людям может быть сложно в будущем, потому что я не могу сделать этого.

Я довольно трудолюбивый человек, мне хорошо платят, так что я много работаю. Пытаюсь найти решения разных проблем, так я понимаю работу.

Я несколько раз говорил, что не знаю, когда мы что-то выиграем. Но я уверен, что этот клуб что-то выиграет.

Я не знаю когда, так что давайте отлично проведем время до этого момента. Будем наслаждаться жизнью, футболом, будем наслаждаться нашим путешествием и тем, чего мы уже добились», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ с 20-ю очками.