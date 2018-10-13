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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Клопп: «Я не знаю, когда «Ливерпуль» что-то выиграет. Но уверен, что выиграет»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги трех лет работы в клубе. Он возглавил команду 8 октября 2015 года.

    «На первой пресс-конференции я сказал, что если кто-то ждет, что я сотворю чудо, то этим людям может быть сложно в будущем, потому что я не могу сделать этого.

    Я довольно трудолюбивый человек, мне хорошо платят, так что я много работаю. Пытаюсь найти решения разных проблем, так я понимаю работу.

    Я несколько раз говорил, что не знаю, когда мы что-то выиграем. Но я уверен, что этот клуб что-то выиграет.

    Я не знаю когда, так что давайте отлично проведем время до этого момента. Будем наслаждаться жизнью, футболом, будем наслаждаться нашим путешествием и тем, чего мы уже добились», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ с 20-ю очками.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    13.10.2018 21:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 16:21

      Конечно без уверенности и стремления к цели, трудно чего либо добиться.

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      Рейтинг: +18

      vantei01 13 октября 2018, 22:13

      Надеюсь они понимают что если они выиграют апл то они будут бессмертны . Это примерно как Овечкин в Вашингтоне.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 октября 2018, 21:45

      Все мы смертны, но каждый в своё время. Чего обещать победы да ещё указывая даты. К победам надо стремиться игрой и результатом.

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