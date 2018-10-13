Геркус: «Мы не собираемся отступать от своих целей. О некоторых мы даже не говорим вслух»

Президент «Локомотива» Илья Геркус написал пост в своем инстаграме о целях команды в этом сезоне.

«Осень – чудесное время года. Особенно в футбольном мире, где осень – это время надежд. Это время, когда все равны, когда сезон только начинается и еще ничего не потеряно, когда стартовые неудачи еще можно исправить, а успех еще можно развить.

Каждый сосредоточен на своих задачах и представляет себя весеннего образца в самых смелых ожиданиях. Осень – это пора максималистов, когда может даже не вслух, но в глубине души можно ставить задачи, которые сегодня кажутся несбыточными, но без которых нам бы было скучно.

В «Локо» нам не скучно. Этой осенью мы продолжаем сражаться на три фронта и нигде не собираемся отступать от своих целей, о некоторых из которых мы даже не говорим вслух. Осень – золотое время. В прямом и переносном смысле слова», – написал Геркус.