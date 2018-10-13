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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Геркус: «Мы не собираемся отступать от своих целей. О некоторых мы даже не говорим вслух»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус написал пост в своем инстаграме о целях команды в этом сезоне.

    «Осень – чудесное время года. Особенно в футбольном мире, где осень – это время надежд. Это время, когда все равны, когда сезон только начинается и еще ничего не потеряно, когда стартовые неудачи еще можно исправить, а успех еще можно развить.

    Каждый сосредоточен на своих задачах и представляет себя весеннего образца в самых смелых ожиданиях. Осень – это пора максималистов, когда может даже не вслух, но в глубине души можно ставить задачи, которые сегодня кажутся несбыточными, но без которых нам бы было скучно.

    В «Локо» нам не скучно. Этой осенью мы продолжаем сражаться на три фронта и нигде не собираемся отступать от своих целей, о некоторых из которых мы даже не говорим вслух. Осень – золотое время. В прямом и переносном смысле слова», – написал Геркус.

    Источник: Инстаграм Ильи Геркуса

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    13.10.2018 20:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 16:12

      Сказал красиво и никакой обреченности в его словах нет.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2018, 22:26

      И не говори. Как Локо Зениту пукнул, так и заткнулся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 октября 2018, 21:33

      По мне так пусть Геркус будет активен в интернете и сидеть на диете, чем со спортдиром активно вмешиваться в работу Палыча.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 октября 2018, 20:48

      ..вслух не говорите,а апельсины в СИЗО занесите...
      Шутка.Мрачная.
      да и гамно,в общем,шутка..
      да и всё у нас..гамно...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п 13 октября 2018, 20:37

      Если сам написал,молодец.Но твоя работа не писать.И твоя осень это весна.

      2
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