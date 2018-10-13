Неймар: «Я был более счастлив, что Жезус забил гол, чем если бы я забил пять»

Нападающий сборной Бразилии Неймар порадовался за своего товарища по атаке Габриэля Жезуса, который отметился голом в товарищеском матче против Саудовской Аравии (2:0), отличившись за национальную команду впервые за долгое время.

«Я был очень счастлив ассистировать Жезусу. Я думаю, критика в его адрес была несправедливой. Он не заслужил ее за всю работу, которую делал для нас.

Считаю, с ним поступили очень несправедливо. Я был намного счастливее, что он забил гол, чем если бы я забил пять.

Мы не провели великолепный матч, но мы сыграли последовательно. Даже на чемпионате мира бывают такие игры: вы не показываете хороший футбол, но вы в конечном итоге побеждаете.

Мы знаем свой потенциал. Есть много изменений и немного больше понимания в этой области», – сказал Неймар.