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    Какой вы футболист?

    Неймар: «Я был более счастлив, что Жезус забил гол, чем если бы я забил пять»

    Нападающий сборной Бразилии Неймар порадовался за своего товарища по атаке Габриэля Жезуса, который отметился голом в товарищеском матче против Саудовской Аравии (2:0), отличившись за национальную команду впервые за долгое время.

    «Я был очень счастлив ассистировать Жезусу. Я думаю, критика в его адрес была несправедливой. Он не заслужил ее за всю работу, которую делал для нас.

    Считаю, с ним поступили очень несправедливо. Я был намного счастливее, что он забил гол, чем если бы я забил пять.

    Мы не провели великолепный матч, но мы сыграли последовательно. Даже на чемпионате мира бывают такие игры: вы не показываете хороший футбол, но вы в конечном итоге побеждаете.

    Мы знаем свой потенциал. Есть много изменений и немного больше понимания в этой области», – сказал Неймар.

    Источник: As

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    13.10.2018 18:05
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    Комментарии1
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      fan-man 13 октября 2018, 18:10

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