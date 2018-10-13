Селюк: «Хотел перевезти Кокорина в Европу. Он мне нравился как футболист»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что в свое время хотел трудоустроить нападающего «Зенита» Александра Кокорина в один из европейских клубов.

«Кокорин мне нравился как футболист, я думал о том, чтобы с ним договориться о том, чтобы перевезти его в Европу. Но они [с Мамаевым] чистые идиоты.

Виновата группа людей вокруг них, включая девочек. Из-за таких девочек и случается вся эта бравада, гуляния», – сказал Селюк.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).