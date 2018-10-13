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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Селюк: «Хотел перевезти Кокорина в Европу. Он мне нравился как футболист»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что в свое время хотел трудоустроить нападающего «Зенита» Александра Кокорина в один из европейских клубов.

    «Кокорин мне нравился как футболист, я думал о том, чтобы с ним договориться о том, чтобы перевезти его в Европу. Но они [с Мамаевым] чистые идиоты.

    Виновата группа людей вокруг них, включая девочек. Из-за таких девочек и случается вся эта бравада, гуляния», – сказал Селюк.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    В четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    Источник: Р-Спорт

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    13.10.2018 17:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 15:44

      Перевези его хоть сейчас в Европу.

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      Рейтинг: +25

      Зенит1987 14 октября 2018, 01:23

      А какое накозание для них вы ждете

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 13 октября 2018, 21:44

      Селюк он и в Африке селюк!!!!!

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 октября 2018, 21:19

      Думаю что в Европе за подобное их наказали бы гораздо сильнее.

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      Рейтинг: +1026

      lotsman 13 октября 2018, 20:24

      Нажили себе проблемы, дураки.

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      Рейтинг: +25

      Зенит1987 13 октября 2018, 19:35

      Их накажут.а потом сначала пусть они трудом и потом извенятся перед страной и болельщиками без косяков

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2018, 19:29

      Кока, если понадобится, обойдется без сопливых!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 октября 2018, 17:23

      "Коко.. мне нравился .. Из-за... девочек и случается.."
      слова( из контекста выдранные) могут многое прояснить..

      Может и Яя- не Яя

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