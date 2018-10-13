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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Сарри: «Я буду тренировать тех игроков, которые есть в моем распоряжении»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о своем отношении к трансферам.

    «Возможно, это меня ограничивает, но это то, что мне нравится. Я буду тренировать тех футболистов, которые есть в моем распоряжении, из уважения к людям, которые приводят к балансу зарплатные ведомости.

    Мои мысли о месяцах, посвященные трансферным переговорам, хорошо известны. Я ненавижу все это: саммиты, встречи, переговоры… Боль в заднице.

    Вы, журналисты, заполняете страницы и часы эфирного времени о проблемах итальянского футбола, о нерешенных и неразрешимых вопросах. Это то, что вам нравится. Но я не могу дождаться, когда мяч покатится по газону», – сказал Сарри.

    Источник: Tribalfootball

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    13.10.2018 16:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 13 октября 2018, 17:14

      Сарри Гений! Еще всем покажет Настоящий - - Мощный Челси! Вперёд Синие!

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