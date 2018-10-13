Сарри: «Я буду тренировать тех игроков, которые есть в моем распоряжении»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о своем отношении к трансферам.

«Возможно, это меня ограничивает, но это то, что мне нравится. Я буду тренировать тех футболистов, которые есть в моем распоряжении, из уважения к людям, которые приводят к балансу зарплатные ведомости.

Мои мысли о месяцах, посвященные трансферным переговорам, хорошо известны. Я ненавижу все это: саммиты, встречи, переговоры… Боль в заднице.

Вы, журналисты, заполняете страницы и часы эфирного времени о проблемах итальянского футбола, о нерешенных и неразрешимых вопросах. Это то, что вам нравится. Но я не могу дождаться, когда мяч покатится по газону», – сказал Сарри.