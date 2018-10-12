Мбаппе – о призовых за ЧМ-2018: «Я и без того зарабатываю очень много денег, поэтому считаю нужным делиться с нуждающимися»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, как поступил с премиальными за победу в чемпионате мира-2018. По словам 19-летнего игрока, он пожертвовал все полученные деньги нуждающимся.

«Не считаю, что мне вообще должны были что-то заплатить. Я защищал цвета национального флага. Я и без того зарабатываю много денег, очень много денег, поэтому считаю нужным делиться с теми, кто в них нуждается.

Многие люди болеют, многие нуждаются в чем-то. Для тех, кто хорошо зарабатывает, не так уж и сложно помочь людям. Это не поменяет мою жизнь, но изменит их. Это большая радость», – сказал Мбаппе.

На ЧМ-2018 Мбаппе провел семь матчей, в которых забил четыре гола.