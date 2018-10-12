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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мбаппе – о призовых за ЧМ-2018: «Я и без того зарабатываю очень много денег, поэтому считаю нужным делиться с нуждающимися»

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, как поступил с премиальными за победу в чемпионате мира-2018. По словам 19-летнего игрока, он пожертвовал все полученные деньги нуждающимся.

    «Не считаю, что мне вообще должны были что-то заплатить. Я защищал цвета национального флага. Я и без того зарабатываю много денег, очень много денег, поэтому считаю нужным делиться с теми, кто в них нуждается.

    Многие люди болеют, многие нуждаются в чем-то. Для тех, кто хорошо зарабатывает, не так уж и сложно помочь людям. Это не поменяет мою жизнь, но изменит их. Это большая радость», – сказал Мбаппе.

    На ЧМ-2018 Мбаппе провел семь матчей, в которых забил четыре гола.

    Источник: TIME

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    12.10.2018 18:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 21:38

      Добрый жест. Хотя молодой а рассуждает здраво.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 октября 2018, 19:59

      Мощно сказал. Только уважение таким словам и поступкам.

      3
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      Рейтинг: +8900

      vladik12 12 октября 2018, 19:58

      Если это искренне и он действительно помогает, то жутчайший респект. Все бы футболисты такими были... Тогда бы и отношение к ним было правильным и интерес к игре намного больше.

      6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 октября 2018, 19:06

      "Для тех, кто хорошо зарабатывает, не так уж и сложно помочь людям. Это не поменяет мою жизнь, но изменит их. Это большая радость», – сказал Мбаппе...
      Пацан ещё...,а сколько добра..

      6
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      Рейтинг: +715

      Mario84 12 октября 2018, 19:05

      Всего 19 лет, а так рассуждает. Ещё и играет классно.

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