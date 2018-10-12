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    Какой вы футболист?

    «Мутко против»: ФИФА заставляет РФС срочно переизбрать президента. РФС против

    ФИФА настаивает на том, чтобы РФС как можно скорее переизбрал своего президента. В настоящее время обязанности главы организации исполняет Александр Алаев.

    В среду появилась информация, что в ближайшие дни РФС может объявить о возвращении на пост президента Виталия Мутко, который временно отошел от своих обязанностей в декабре прошлого года.

    «Виталий Мутко был избран президентом РФС в 2016 году. Он покинул свой пост из-за допингового скандала – с пометкой, что уходит лишь временно. Чтобы не проводить новые выборы, Мутко пообещал вернуться и назначил вместо себя Александра Алаева.

    C тех пор прошел почти год. Мутко так и не вернулся, Алаев все еще врио, а терпение ФИФА подходит к концу. Но на все вопросы федерации про выборы законного президента, РФС отвечает о скором возвращении Мутко.

    Пока РФС удается отбиваться. Но всегда так не будет и скоро им придется или возвращать Мутко, или все-таки уступить ФИФА», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    12.10.2018 18:22
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +11331

      alp 13 октября 2018, 00:28

      Мутко после всех этих скандалов вообще непонятно как до сих пор на спорт верхушке держится

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > alp 13 октября 2018, 08:32

      Мудко обласкан ВВП и он его держит,

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 21:30

      Мутко обещал вернуться и он сделает это что бы это ему не стоило.

      1
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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 12 октября 2018, 21:20

      Если будет Мутко - то опять будут скандалы...
      Россия, готовь лицо для очередной ребристой батареи!

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 12 октября 2018, 20:41

      Цепляется Мудко за запасное кресло, боится Газзаева. Он Мастер Спорта по подковёрной борьбе, а Газзаев мечтает о честных выборах.

      2
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      Рейтинг: +11331

      alp > vitvik 13 октября 2018, 00:29

      Газзаев и честные выборы? Ты серьезно?

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik > alp 14 октября 2018, 19:08

      Мудко - честные выборы! Во веки веков. Дорогу пройдохе, всё равно пролезет...

      0
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 12 октября 2018, 19:47

      не пойму, без мутка наш футбол не может существовать?

      2
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 12 октября 2018, 19:15

      ...мы,народ, не сможем выкинуть Мутка из РОССИЙСКОГО футбола,так пусть враги наши удалят этого "деятеля".

      2
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    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 12 октября 2018, 19:09

      понят не могу, что не могут избрать президента, нет что ли подходящих кандидатур, опять муДко, как "красная тряпка", или на новой должности много свободного времени...

      3
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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 12 октября 2018, 19:06

      Интересно, а чем измерил «Мутко против» терпение ФИФА? Сам-то за Виталия Мутко «Мутко против» "за", "против" или надо посоветоваться с с Лентач, Mach......... и с прочей шушарой?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 октября 2018, 18:59

      РФС, честно выберете себе нормального президента, специалиста.

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > vladimir-7 12 октября 2018, 19:37

      У нас это давно не делают. запрещено:
      1 Выбирать кого либо
      2 Честного
      3 Нормального.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > kykyi 13 октября 2018, 08:43

      Это правда. Выборы МЭРа Москвы показали, что всех
      конкурентных претендентов убрали до выборов, оставили
      только никому неизвестных кандидатов и выборы сфальсифицировали, а Москва не пошла на выборы,
      показав свое несогласие с кандидатом в МЭРы С.Собяниным

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > vladimir-7 13 октября 2018, 08:49

      И так по всей стране. Только так они могут оставаться у власти.

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 октября 2018, 18:57

      Лец ми спик фром май харт!
      Ай вона го бэк((

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