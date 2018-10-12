«Мутко против»: ФИФА заставляет РФС срочно переизбрать президента. РФС против

ФИФА настаивает на том, чтобы РФС как можно скорее переизбрал своего президента. В настоящее время обязанности главы организации исполняет Александр Алаев.

В среду появилась информация, что в ближайшие дни РФС может объявить о возвращении на пост президента Виталия Мутко, который временно отошел от своих обязанностей в декабре прошлого года.

«Виталий Мутко был избран президентом РФС в 2016 году. Он покинул свой пост из-за допингового скандала – с пометкой, что уходит лишь временно. Чтобы не проводить новые выборы, Мутко пообещал вернуться и назначил вместо себя Александра Алаева.

C тех пор прошел почти год. Мутко так и не вернулся, Алаев все еще врио, а терпение ФИФА подходит к концу. Но на все вопросы федерации про выборы законного президента, РФС отвечает о скором возвращении Мутко.

Пока РФС удается отбиваться. Но всегда так не будет и скоро им придется или возвращать Мутко, или все-таки уступить ФИФА», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».