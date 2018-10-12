АПЛ признала Азара лучшим игроком сентября. На счету хавбека пять голов в четырех матчах

Да кому это надо? Что там с Кокошей?Мамаем? Как спали? Что ели?)))))
АПЛ признала полузащитника «Челси» Эдена Азара лучшим футболистом сентября.
В прошедшем месяце бельгиец принял участие в четырех играх, в которых отличился пять раз.
Всего в нынешнем сезоне на счету 27-летнего игрока семь мячей и три голевые передачи в восьми матчах.
После восьми туров «Челси» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков и уступая лидерство «Манчестер Сити» лишь по дополнительным показателям.
twit text
— Premier League (@premierleague) 12 октября 2018 г.