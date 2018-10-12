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    Какой вы футболист?

    АПЛ признала Азара лучшим игроком сентября. На счету хавбека пять голов в четырех матчах

    АПЛ признала полузащитника «Челси» Эдена Азара лучшим футболистом сентября.

    В прошедшем месяце бельгиец принял участие в четырех играх, в которых отличился пять раз.

    Всего в нынешнем сезоне на счету 27-летнего игрока семь мячей и три голевые передачи в восьми матчах.

    После восьми туров «Челси» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков и уступая лидерство «Манчестер Сити» лишь по дополнительным показателям.

    Источник: АПЛ

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    12.10.2018 16:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 октября 2018, 16:49

      Да кому это надо? Что там с Кокошей?Мамаем? Как спали? Что ели?)))))

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