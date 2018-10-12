АПЛ признала Азара лучшим игроком сентября. На счету хавбека пять голов в четырех матчах

АПЛ признала полузащитника «Челси» Эдена Азара лучшим футболистом сентября.

В прошедшем месяце бельгиец принял участие в четырех играх, в которых отличился пять раз.

Всего в нынешнем сезоне на счету 27-летнего игрока семь мячей и три голевые передачи в восьми матчах.

После восьми туров «Челси» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков и уступая лидерство «Манчестер Сити» лишь по дополнительным показателям.