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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Левандовски: «Какой бы клуб не предложил мне контракт, ответ всегда будет «нет»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признался, что него были предложения этим летом. При этом поляк признался, что даже не рассматривал их.

    «Когда я обнаружил странную политику, я решил открыто говорить о предложениях. Я показал, что если так много людей меня не любят, я тоже могу уйти.

    Мне не нравилось много вещей в «Баварии», и я должен был обратиться к варианту с уходом.

    У меня были предложения от разных клубов. Тем не менее, я знал, независимо от того, какое предложение поступит, ответ всегда будет: «Нет, нет и снова нет», – сказал Левандовски.

    30-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с лета 2014 года.

    Источник: Tribalfootball

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    12.10.2018 13:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 12 октября 2018, 19:22

      ...думаю от предложения РУБИНа он не откажется( для не юморных--это шутка).

      1
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 12 октября 2018, 14:26

      "Мне не нравилось много вещей в «Баварии», и я должен был обратиться к варианту с уходом" и тут же "Тем не менее, я знал, независимо от того, какое предложение поступит, ответ всегда будет: «Нет, нет и снова нет»"....чёт нестыковочка...либо сказал ахинею. либо переводчики такие переводчики)))

      2
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос > BMW M3 12 октября 2018, 17:08

      Тимо Вернер тот же подрастает

      1
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