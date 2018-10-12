Левандовски: «Какой бы клуб не предложил мне контракт, ответ всегда будет «нет»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признался, что него были предложения этим летом. При этом поляк признался, что даже не рассматривал их.

«Когда я обнаружил странную политику, я решил открыто говорить о предложениях. Я показал, что если так много людей меня не любят, я тоже могу уйти.

Мне не нравилось много вещей в «Баварии», и я должен был обратиться к варианту с уходом.

У меня были предложения от разных клубов. Тем не менее, я знал, независимо от того, какое предложение поступит, ответ всегда будет: «Нет, нет и снова нет», – сказал Левандовски.

30-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с лета 2014 года.