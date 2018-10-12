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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Председатель «Челси»: «Невозможно выиграть АПЛ при финансовом фэйр-плей»

    Председатель «Челси» Брюс Бак заявил, что закон УЕФА о финансовом фэйр-плей работают против английского футбола.

    «Мечта в Англии заключается в том, что если вы болельщик команды пятого уровня, вы надеетесь когда-нибудь выиграть АПЛ.

    Один из минусов ФФП заключается в том, что эта мечта теперь закончилась. С таким правилом это невозможно.

    То, что «Челси» сделал в 2003 году, и что «Манчестер Сити» повторил пять лет спустя [после покупки клуба арабским шейхом] – это практически невозможно сделать в рамках финансового фэйр-плей», – сказал Бак.

    Источник: Tribalfootball

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    12.10.2018 12:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +56

      RomaDassler 12 октября 2018, 14:24

      Скажи это Раньери

      2
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 12 октября 2018, 13:41

      Как это невозможно?по-любому же кто-то из 20 команд выиграет!

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      Рейтинг: +526

      Randy Ram > AtticusFinch 12 октября 2018, 13:58

      во во) прям с языка снял))

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > AtticusFinch 12 октября 2018, 15:21

      ну я это так понимаю, что МС закупился как следует, ввели фэйр-плей, не смотря на это МС его нарушил и не раз, последствий не было. Теперь когда у МС два суперзвездных состава, конкурировать с ними почти что невозможно.
      А если завтра Азар уйдет, нам нужна звезда не хуже Эдена, а где его найти за 100-150 лямов???
      А Лестер это из разряда, и палка раз в жизни стреляет . . .

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > Аристократ Олжик 12 октября 2018, 15:28

      Я смотрел матчи МС с Лионом и Хоффенхаймом - поверь на слово они никакие)))

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > AtticusFinch 12 октября 2018, 15:56

      не суди команду, по неудачным матчам
      если судить Барсу по последним 5 матчам, кто ж тебе поверить, что это лучшая команда мира, и что там играет, само провозглашенный лучший игрок мира

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > Аристократ Олжик 12 октября 2018, 18:11

      самопровозглашенный?Ни разу не слышал, чтобы Месси так про себя сказал))Но я думаю, что он действительно лучший игрок Мира - на равне с Роналду - потом уже все остальные)))

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      Аристократ Олжик > AtticusFinch 12 октября 2018, 19:13

      самый лучший игрок мира, должен был добиться чего-то большего, чем множество один и тех же титулов, с одной и той же командой . . .
      я вижу как тяжело играть в составе сборных, ибо . . . в клуб скупают лучших и подстраивают игру под лидера, под лидеров . . . и если что не так, то заменять винтик, который заржавел . . .
      а в сборной, играешь только с лучшими на определенную позицию и с нужным паспортом . . . но, возьмем Барсу, где в команду приходят прекрасно понимая, что им придется плесат под дудку Месси, и сборная Аргентины, где талантливые супер напы, и близко не могут показать той игры, которую они демонстрируют в клубах!!!
      Для меня лучший Пеле, Роналду, а третьего у меня нет, ибо на эту позицию у меня претендуют как полевые типа Зидана, Дрогба, Роберто Карлоса, так и вратари Яшин, Кан, Чех и Рожериу Сени
      А Месси, даже в топ-100 не входит. Все его титулы взяты в составе одной команды, в одних и тех же турнирах. Не может лучший игрок мира, ничего не добиться в составе сборной.
      Уровень его игры показан, на предпоследнем кубке Америки, где он забил 2 мяча (один с пенальти) и получил золотую бутсу.

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      AtticusFinch > Аристократ Олжик 12 октября 2018, 21:04

      Ты сам себе противоречишь)))Пишешь что лучшим игрок не может быть только в составе 1 команды -а Пеле и Марадона добивались только со своей сборной и ничего на клубном уровне! Запомни лучший игрок не обязательно должен добиваться что - то на уровне сборной!ибо если Пеле или Марадона родились бы в Люксембурге - хуже бы они играть от этого не стали))При всём уважении Месси и Дрогба вообще сравнивать смешно))Дрогба даже с Ибрагимовичем и Левандовским сравнивать смешно))Исходя из твоей логики Серхио Бускец лучший игрок мира -всё выиграл на клубном и сборных уровне))

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      Аристократ Олжик > AtticusFinch 12 октября 2018, 21:15

      Пеле забивал много, и этим все сказано, уж лучше 3 титула чемпиона мира, чем 30 титулов чемпиона испании
      по мне так Ибра где бы не играл, везде крут, даже круче Месси, а Марадона, я его великим не считаю, подумаешь гол рукой забил и что еще о нем известно?
      Чтобы ты не говорил, по прежнему уверен, что Аргентине нужен свой Сколари, который отцепил Ромарио и стал чемпионом мира. Аргентина без Месси, снова станет претендентом на золотые медали, а с ним, им ничего не светит, даже в кубке Америки.
      Бускетс - актер второго плана, которому повезло попадать только в те фильмы, которые неизменно претендовали и брали оскар!!! Уж извини, Бускетс для меня ваще не футболист, такую симулянтку-бревно, никогда не было в футболе. Это как у Ельцина или Черномырдин сказал, не помню: никогда такого не было, и вот опять повторилось

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