Председатель «Челси»: «Невозможно выиграть АПЛ при финансовом фэйр-плей»

Председатель «Челси» Брюс Бак заявил, что закон УЕФА о финансовом фэйр-плей работают против английского футбола.

«Мечта в Англии заключается в том, что если вы болельщик команды пятого уровня, вы надеетесь когда-нибудь выиграть АПЛ.

Один из минусов ФФП заключается в том, что эта мечта теперь закончилась. С таким правилом это невозможно.

То, что «Челси» сделал в 2003 году, и что «Манчестер Сити» повторил пять лет спустя [после покупки клуба арабским шейхом] – это практически невозможно сделать в рамках финансового фэйр-плей», – сказал Бак.