Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «МК»: Кокорин и Мамаев потратили в ночь перед дракой 2,5 миллиона

    В ночь перед нападением на чиновника Минпромторга Дениса Пака футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев потратили 2,5 миллиона рублей. Такой информацией располагает источник.

    Футболисты проводили ночь между матчем «Зенит» – «Краснодар» (2:1) и дракой в ресторане и стрип-клубе, на которые и потратили деньги.

    В частности, в указанную цифру входит стоимость разбитой компанией посуды.

    Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. И это не конец

    Источник: «МК»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2018 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 13 октября 2018, 06:14

      Это к тому, что на трезвую голову вряд ли кто-то способен покуражиться в ресторане на 2,5 млн. Это как бы намеки, что далеко не пиво употребляли они.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      dimag 13 октября 2018, 01:56

      Ну пивка пили ребята и что

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      shipapiter 12 октября 2018, 13:38

      Источник МК, не иссякай источник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3599

      anatolich72 12 октября 2018, 11:37

      Они конченные уроды. Но зачем чужие деньги считать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 12 октября 2018, 10:25

      Брехня. За 2.5 лимона можно арендовать кафе со всем его персоналом и гужбанить неделю при закрытых дверях. Не думаю, что посуда в этой забегаловке из царских запасов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4900

      neveldomha 12 октября 2018, 10:04

      Ну потратил Кокорин 10% от своей зп на шлюх и что?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > neveldomha 12 октября 2018, 10:07

      10%-это 250 000 евро.А тут просто стоимость игрушки для любимого маленького сына,ради которого Сашок не хотел париться на нарах.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4900

      neveldomha > Агасфер 12 октября 2018, 10:17

      Я имею ввиду месячный оклад и при том в рублях. Ну это как если бы я потратил 5000 р. И что ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 12 октября 2018, 09:32

      Вот это деньги. Простым смертным лет 5 надо, чтоб столько заработать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 октября 2018, 08:21

      красиво жить не запретишь?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 12 октября 2018, 06:49

      Это называется попили пивка?)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 12 октября 2018, 01:23

      «МК»: Кокорин и Мамаев потратили в ночь перед дракой 2,5 миллиона........НЕ ИНТЕРЕСНО!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11