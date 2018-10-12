«МК»: Кокорин и Мамаев потратили в ночь перед дракой 2,5 миллиона

В ночь перед нападением на чиновника Минпромторга Дениса Пака футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев потратили 2,5 миллиона рублей. Такой информацией располагает источник.

Футболисты проводили ночь между матчем «Зенит» – «Краснодар» (2:1) и дракой в ресторане и стрип-клубе, на которые и потратили деньги.

В частности, в указанную цифру входит стоимость разбитой компанией посуды.

Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. И это не конец