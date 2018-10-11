Мать Кокориных: «Простите моих детей. Они добрые и любящие»

Светлана Кокорина, мама нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступила в суде, где избиралась мера пресечения ее сыновьям Александру и Кириллу, подозреваемым в преступлении по статье УК РФ «Хулиганство».

«Все происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. Мы с детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли подумать, что это выльется в такое.

Они всю жизнь в спорте, тяжелейшие тренировки каждый день почти всю жизнь. Я же знаю их – это добрые, любящие дети. Они всегда держались друг за друга, поддерживали и защищали друг друга.

Пожалуйста, простите моих детей», – приводит слова женщины ТК «Звезда».

Кокорины получили два месяца ареста.

Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. И это не конец