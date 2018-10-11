Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мать Кокориных: «Простите моих детей. Они добрые и любящие»

    Светлана Кокорина, мама нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступила в суде, где избиралась мера пресечения ее сыновьям Александру и Кириллу, подозреваемым в преступлении по статье УК РФ «Хулиганство».

    «Все происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. Мы с детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли подумать, что это выльется в такое.

    Они всю жизнь в спорте, тяжелейшие тренировки каждый день почти всю жизнь. Я же знаю их – это добрые, любящие дети. Они всегда держались друг за друга, поддерживали и защищали друг друга.

    Пожалуйста, простите моих детей», – приводит слова женщины ТК «Звезда».

    Кокорины получили два месяца ареста.

    Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. И это не конец

    Источник: ТК «Звезда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2018 22:16
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +187

      maxpav 12 октября 2018, 13:50

      У тебя, конечно, "добрые и любящие" дети - бить человека по голове стулом -- что еще добрее можно сделать? Так что мне жаль убогую мамашу, вырастившую дебильных сынков!!!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 октября 2018, 12:06

      ничего нового любая мать скажет такие же слова в адрес своих чад. Но один вопрос почему они стали такими мерзавцами по отношению к другим людям? Где же ты была мама??????????????

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 11:46

      До конца еще не выяснено ,что стало причиной конфликта но мать будет до последнего надеяться на благоприятный исход. Плохо то что оба брата в этот момент не подумали о своей матери.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      maxpav > zigbert 12 октября 2018, 13:53

      До конца не выяснено? Ты ролики то видел или зажмурился, когда их крутили два дня к ряду по ТВ??? Какие еще должны быть доказательства??? Следующий шаг "мальчиков" - мокруха!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 октября 2018, 01:30

      Для матери её дети всегда остаются детьми, какими бы они не были... Даже если это маньяки и серийники. Но, это не отменяет того факта, что с ними нужно поступать по всей строгости закона. А то что о пострадавших, об их детях, семьях, матерях никто не вспоминал... Да даже о своей матери никто из этих чертил не вспомнил. Поэтому всё по делом, пострадали люди и за это нужно отвечать.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 12 октября 2018, 00:56

      Такое ощущение, что у водилы нет матери, а только у Кокошиных. Что бы она сказала если бы один из её сынков оказался в реанимации после встречи с пьяным быдлом? тоже понять и простить????

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 00:45

      Распустила, теперь ноет. Дура!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev > vvv246 12 октября 2018, 01:20

      умозаключение хорошо воспитанного своей матерью ...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 11 октября 2018, 23:36

      Мать всегда останется матерью.Для неё её дети всегда будут самыми лучшими.А вот Александр не выдержал проверку медными трубами.Всё прошёл, огонь и воду , а на медных трубах погорел.

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 11 октября 2018, 23:25

      Ах! Как они подвели своих родителей... Да Сашку деньги испортили, иметь большие деньги это ещё и испытание, которое он не прошел, ещё и младшего за собой утяннул

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > Сергей Александрович 11 октября 2018, 23:45

      Младший сам руками и ногами рядом махал быстрее и чаще старшего, в обоих при чем эпизодах, а не пытался его урезонить, так что кто ещё из них кого утянул. Младший у Кокоши на шее сидел, вкусно ел, вкусно жил за его счёт, учёбу забросил.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25021

      bset > Сергей Александрович 12 октября 2018, 00:38

      Такое ощущение, что деньги испортили младшего Кокорина.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Gek Dement 12 октября 2018, 01:11

      Старший на то и старший, что б младшего учить, а не пироженками кормить.
      Да и младший руками махал, т.к. знал, что старший отмажет. Ан не вышло....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2343

      CSKA471 11 октября 2018, 23:16

      По человечески конечно жалко маму любых детей, для нее они всегда самые лучшие

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2280

      kvm 11 октября 2018, 23:08

      простим после их отсидки

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11