Червиченко: «Когда мне предлагали Мамаева в «Спартак», я сразу сказал, что у Павла проблемы с головой»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев мог оказаться в стане красно-белых. Футболист сейчас под следствием по делу о хулиганстве.

«Мне предлагали Мамаева еще до ЦСКА. За небольшие деньги.

Когда я проконсультировался, мне сразу сказали: «Игрок хороший, злой, но есть проблемы с головой». Поэтому он так и не оказался в «Спартаке», – сообщил экс-функционер.

Мамаева могут лишить свободы.