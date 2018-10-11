Червиченко: «Когда мне предлагали Мамаева в «Спартак», я сразу сказал, что у Павла проблемы с головой»

Я так понимаю, что теперь на эту тему комментов будет от всяких там...сявок...вагон и маленькая тележка !!! Каждый хочет показать, какой он правильный...млять...))) Стадо грёбаное !!!
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев мог оказаться в стане красно-белых. Футболист сейчас под следствием по делу о хулиганстве.
«Мне предлагали Мамаева еще до ЦСКА. За небольшие деньги.
Когда я проконсультировался, мне сразу сказали: «Игрок хороший, злой, но есть проблемы с головой». Поэтому он так и не оказался в «Спартаке», – сообщил экс-функционер.
Мамаева могут лишить свободы.