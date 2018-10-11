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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Червиченко: «Когда мне предлагали Мамаева в «Спартак», я сразу сказал, что у Павла проблемы с головой»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев мог оказаться в стане красно-белых. Футболист сейчас под следствием по делу о хулиганстве.

    «Мне предлагали Мамаева еще до ЦСКА. За небольшие деньги.

    Когда я проконсультировался, мне сразу сказали: «Игрок хороший, злой, но есть проблемы с головой». Поэтому он так и не оказался в «Спартаке», – сообщил экс-функционер.

    Мамаева могут лишить свободы.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.10.2018 19:46
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +63

      storm30111976 12 октября 2018, 10:07

      Я так понимаю, что теперь на эту тему комментов будет от всяких там...сявок...вагон и маленькая тележка !!! Каждый хочет показать, какой он правильный...млять...))) Стадо грёбаное !!!

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      Рейтинг: +63

      storm30111976 12 октября 2018, 10:05

      ТАААК !!!.... Кто ещё не успел словесно пнуть Мамаева ??? )))

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 октября 2018, 08:23

      эт тебе еще и спасибо надо сказать?)))

      2
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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 12 октября 2018, 06:12

      Кто с головой дружить разве может нанести столько татуировок..!

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 12 октября 2018, 03:32

      Когда Романцев продал Спартак Чевиченко, все подумали ,что у Романцева проблемы с головой

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 12 октября 2018, 08:23

      таки тоже бухал))))

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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 октября 2018, 23:16

      У Вас у обоих проблемы с бестолковкой и неизвестно у кого больше.

      3
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      Рейтинг: +8093

      nik55 11 октября 2018, 22:45

      у вас двоих проблемы с головой

      2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 21:34

      Со своей головой у тебя проблемы.

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 11 октября 2018, 21:20

      Ну хоть когда в ЦСКА играл не чудил,и на том спасибо!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > yarik1_78 12 октября 2018, 09:21

      Чудил его же от туда то же поперли )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 октября 2018, 21:15

      Червиченко продал акции "Спартака" Федуну в 2004г. Мамаеву тогда было 16 лет играл за пацанов в "Торпедо". В ЦСКА Мамаев появился в 2007г. Когда же ему его предлагали ?...

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