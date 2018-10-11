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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Боккетти: «Восхищаюсь Путиным. Он сильный»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о человеке, которым он восхищается. Таковым оказался президент нашей страны. Итальянец выступает в России с 2010 года, выигрывал РПЛ.

    – Человек, которым Вы восхищаетесь?

    – Владимиром Путиным. Просто потому, что он сильный.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    11.10.2018 19:36
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 12 октября 2018, 12:58

      Самым сильным лидером был Пол Пот в Камбодже. При его правлении красные кхмеры уничтожили около 40% населения страны. Поскольку производство технологий там было значительно ниже, чем даже в России, то патронов не хватало, камбоджийские патриоты убивали мотыгами всех, у кого был слишком белый цвет кожи, кто носил очки или имел семью вне коммунистических правил. Короче, по любому поводу и под любым предлогом.
      Приличным камбоджийским коммунистом мог считаться лишь тот, кто прикончил не менее пяти своих сограждан, естественно, врагов народа.
      Боккетти просто плохо знает современную историю. Сталин мог бы посоревноваться с Пол Потом, уничтожив 5-10 миллионов сограждан ( это не считая потерь в ВОВ), но все-таки он руководил очень большой страной и в процентном отношении по силе его влияния на жизнь сограждан уступает Пол Поту.
      Владимир Владимирович, конечно, может включиться в соревнование на звание самого сильного лидера, предпосылки для этого присутствуют, но у него очень много конкурентов. Стран, где общество ограничивает силу своих лидеров, гораздо меньше, чем тех, которые следуют примеру шимпанзе.
      Сообщества шимпанзе ( обычно 20-30 особей) возглавляют альфа самцы, которые совсем не обязательно являются самыми физически сильными или умными представителями социума, но всегда - отличные манипуляторы, способные вызвать страх и другие инстинкты у соплеменников. Для этого они взбивают шерсть на теле,
      делают страшные рожи и издают дикий рёв. Их боятся и уважают.

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 12 октября 2018, 08:48

      конечно если ты гражданин другой страны и ты можешь свалить к себе. а тут идет геноцид

      1
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 12 октября 2018, 07:20

      Хорошо гражданину Италии рассуждать о правителе другой страны. Всегда ведь можно вернуться домой. В страну где неСильный лидер, зато люди живут спокойно и их не имеет постоянно Сильная власть.

      3
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ > oyabun 12 октября 2018, 11:31

      Я уверен на 100%, что даже если бы Россию возглавил сам Бог, 50% всё равно были бы недовольны...

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 октября 2018, 23:12

      Моё уважение к Бокетти испарилось как вчерашний снег вместе с его словами.
      Хотя ему пох. Впрочем и мне тоже.

      7
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 11 октября 2018, 21:43

      Новость ни о чем. Где вампиры Мамаев и Кокорин в тексте?

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 21:30

      Валуев сильней.

      3
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 11 октября 2018, 21:13

      Как же эти жополизы достали.

      9
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 октября 2018, 20:46

      Если бы все рабочие и пенсионеры получали 10 часть в год от твоей месячной зарплаты, тоже бы так считали, а так прогиб зафиксирован.

      6
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 11 октября 2018, 20:43

      Будешь сильным когда за тобой миллионная армия силовиков ..Гн..да захватившая власть в стране ..

      10
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      Рейтинг: +954

      Юрэс 11 октября 2018, 20:43

      Да не ССЫ. ИЛИ В ЧЁМ ТО ВИНОВАТ ?!?!?!?!

      0
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