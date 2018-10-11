Боккетти: «Восхищаюсь Путиным. Он сильный»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о человеке, которым он восхищается. Таковым оказался президент нашей страны. Итальянец выступает в России с 2010 года, выигрывал РПЛ.

– Человек, которым Вы восхищаетесь?

– Владимиром Путиным. Просто потому, что он сильный.