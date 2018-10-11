Боккетти: «Восхищаюсь Путиным. Он сильный»

Самым сильным лидером был Пол Пот в Камбодже. При его правлении красные кхмеры уничтожили около 40% населения страны. Поскольку производство технологий там было значительно ниже, чем даже в России, то патронов не хватало, камбоджийские патриоты убивали мотыгами всех, у кого был слишком белый цвет кожи, кто носил очки или имел семью вне коммунистических правил. Короче, по любому поводу и под любым предлогом.
Приличным камбоджийским коммунистом мог считаться лишь тот, кто прикончил не менее пяти своих сограждан, естественно, врагов народа.
Боккетти просто плохо знает современную историю. Сталин мог бы посоревноваться с Пол Потом, уничтожив 5-10 миллионов сограждан ( это не считая потерь в ВОВ), но все-таки он руководил очень большой страной и в процентном отношении по силе его влияния на жизнь сограждан уступает Пол Поту.
Владимир Владимирович, конечно, может включиться в соревнование на звание самого сильного лидера, предпосылки для этого присутствуют, но у него очень много конкурентов. Стран, где общество ограничивает силу своих лидеров, гораздо меньше, чем тех, которые следуют примеру шимпанзе.
Сообщества шимпанзе ( обычно 20-30 особей) возглавляют альфа самцы, которые совсем не обязательно являются самыми физически сильными или умными представителями социума, но всегда - отличные манипуляторы, способные вызвать страх и другие инстинкты у соплеменников. Для этого они взбивают шерсть на теле,
делают страшные рожи и издают дикий рёв. Их боятся и уважают.
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о человеке, которым он восхищается. Таковым оказался президент нашей страны. Итальянец выступает в России с 2010 года, выигрывал РПЛ.
– Человек, которым Вы восхищаетесь?
– Владимиром Путиным. Просто потому, что он сильный.