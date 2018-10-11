Генменеджер «Барселоны»: «Видаль проявил неуважение к своим партнерам по команде»

То, что Видалю нужно быть чуток поскоромнее и терпеливее, это да, но по сути, его недовольство я разделяю. Видел пару его игр за Барсу и не понимаю, почему он не выходит в стартовом составе, с учётом того, в последних матчах Барса теряет много очков из-за проблем в обороне и того, что некоторые игроки пешком по полю ходят. Видаль бы укрепил опорную зону, снял бы доп. нагрузку с защиты и сам он бегает по полю бодрячком, не спит на ходу. Поэтому Сегура зря на него наезжает. Понятно, чтобы сразу расставить все точки над "и", кто тут начальник, но всё же...
Генеральный менеджер «Барселоны» Хосеп Сегура обвинил полузащитника Артуро Видаля в неуважении к остальным игрокам команды.
Ранее чилиец в соцсетях неоднократно выказывал недовольство тем, что не попадает в стартовый состав.
«Ситуация с Видалем предельно ясна. В первую очередь, судя по его постам у него есть личная воля играть и служить «Барселоне», чтобы выиграть все трофеи, как он заявил во время своей презентации.
Но негативная сторона заключается в том, что он не ведет себя как профессионал, который должен проявлять уважение к тренеру и своей команде.
В таком большом клубе, как «Барселона», с такими отличными профессионалами Видаль знает, что был неправ, и он проявил неуважение к своим товарищам по команде. Но я уверен, что он исправится», – сказал Сегура.
Видаль перешел в «Барселону» из «Баварии» летом этого года.