Генменеджер «Барселоны»: «Видаль проявил неуважение к своим партнерам по команде»

Генеральный менеджер «Барселоны» Хосеп Сегура обвинил полузащитника Артуро Видаля в неуважении к остальным игрокам команды.

Ранее чилиец в соцсетях неоднократно выказывал недовольство тем, что не попадает в стартовый состав.

«Ситуация с Видалем предельно ясна. В первую очередь, судя по его постам у него есть личная воля играть и служить «Барселоне», чтобы выиграть все трофеи, как он заявил во время своей презентации.

Но негативная сторона заключается в том, что он не ведет себя как профессионал, который должен проявлять уважение к тренеру и своей команде.

В таком большом клубе, как «Барселона», с такими отличными профессионалами Видаль знает, что был неправ, и он проявил неуважение к своим товарищам по команде. Но я уверен, что он исправится», – сказал Сегура.

Видаль перешел в «Барселону» из «Баварии» летом этого года.