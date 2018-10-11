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    Какой вы футболист?

    Генменеджер «Барселоны»: «Видаль проявил неуважение к своим партнерам по команде»

    Генеральный менеджер «Барселоны» Хосеп Сегура обвинил полузащитника Артуро Видаля в неуважении к остальным игрокам команды.

    Ранее чилиец в соцсетях неоднократно выказывал недовольство тем, что не попадает в стартовый состав.

    «Ситуация с Видалем предельно ясна. В первую очередь, судя по его постам у него есть личная воля играть и служить «Барселоне», чтобы выиграть все трофеи, как он заявил во время своей презентации.

    Но негативная сторона заключается в том, что он не ведет себя как профессионал, который должен проявлять уважение к тренеру и своей команде.

    В таком большом клубе, как «Барселона», с такими отличными профессионалами Видаль знает, что был неправ, и он проявил неуважение к своим товарищам по команде. Но я уверен, что он исправится», – сказал Сегура.

    Видаль перешел в «Барселону» из «Баварии» летом этого года.

    Источник: Tribalfootball

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    11.10.2018 16:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 октября 2018, 18:32

      То, что Видалю нужно быть чуток поскоромнее и терпеливее, это да, но по сути, его недовольство я разделяю. Видел пару его игр за Барсу и не понимаю, почему он не выходит в стартовом составе, с учётом того, в последних матчах Барса теряет много очков из-за проблем в обороне и того, что некоторые игроки пешком по полю ходят. Видаль бы укрепил опорную зону, снял бы доп. нагрузку с защиты и сам он бегает по полю бодрячком, не спит на ходу. Поэтому Сегура зря на него наезжает. Понятно, чтобы сразу расставить все точки над "и", кто тут начальник, но всё же...

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      Рейтинг: +452

      тёска 11 октября 2018, 18:02

      Погнался за европейским баблом,а там скамейка

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > тёска 11 октября 2018, 20:37

      А то он в Баварии 200€ Получал

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