«Челси» отправит болельщиков-антисемитов в Освенцим

Это для того чтоб они знали что надо делать с моржами.
Руководство «Челси» нашло способ борьбы с проявлениями антисемитизма среди своих болельщиков.
В образовательных целях таких фанатов предлагается отправить в Освенцим. Президент клуба Брюс Бак рассказал, что владелец лондонской команды Роман Абрамович хочет искоренить любые проявления антисемитизма среди своих болельщиков.
В клубе посчитали запрет на посещение матчей не эффективной мерой. В этой связи им будет предложено выбрать аннулирование сезонных абонементов или экскурсия в концлагерь.