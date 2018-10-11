«Челси» отправит болельщиков-антисемитов в Освенцим

Руководство «Челси» нашло способ борьбы с проявлениями антисемитизма среди своих болельщиков.

В образовательных целях таких фанатов предлагается отправить в Освенцим. Президент клуба Брюс Бак рассказал, что владелец лондонской команды Роман Абрамович хочет искоренить любые проявления антисемитизма среди своих болельщиков.

В клубе посчитали запрет на посещение матчей не эффективной мерой. В этой связи им будет предложено выбрать аннулирование сезонных абонементов или экскурсия в концлагерь.