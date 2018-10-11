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    «Челси» отправит болельщиков-антисемитов в Освенцим

    Руководство «Челси» нашло способ борьбы с проявлениями антисемитизма среди своих болельщиков.

    В образовательных целях таких фанатов предлагается отправить в Освенцим. Президент клуба Брюс Бак рассказал, что владелец лондонской команды Роман Абрамович хочет искоренить любые проявления антисемитизма среди своих болельщиков.

    В клубе посчитали запрет на посещение матчей не эффективной мерой. В этой связи им будет предложено выбрать аннулирование сезонных абонементов или экскурсия в концлагерь.

    Источник: The Sun

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    11.10.2018 11:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 11 октября 2018, 12:25

      Это для того чтоб они знали что надо делать с моржами.

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