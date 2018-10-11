Участие Кокорина и Мамаева в драке официально подтверждено

Участие футболистов «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева в драке в центре Москвы утром 8 октября официально подтверждено, информирует пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

При изучении записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в совершении противоправных деяний принимали участие одни и те же люди.

Сегодня запланировано проведение очных ставок и других необходимых мероприятий и следственных действий с фигурантов дела. Оба в настоящее время являются подозреваемыми и задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.