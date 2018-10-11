Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Участие Кокорина и Мамаева в драке официально подтверждено

    Участие футболистов «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева в драке в центре Москвы утром 8 октября официально подтверждено, информирует пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

    При изучении записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в совершении противоправных деяний принимали участие одни и те же люди.

    Сегодня запланировано проведение очных ставок и других необходимых мероприятий и следственных действий с фигурантов дела. Оба в настоящее время являются подозреваемыми и задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

    Источник: ГУ МВД России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2018 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 18:45

      Подтверждение есть ,теперь ждем справедливого наказания.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 11 октября 2018, 14:17

      ЖИВЬЕМ БРАТЬ ДЕМОНОВ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 октября 2018, 12:26

      На месте Пака в то утро должен был сидеть Хабиб

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17911

      paracetamol 11 октября 2018, 11:28

      ст. 91 УК
      1. Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований:
      1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
      2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
      3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.
      2. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.
      По п.1 вполне подходят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Зенит1987 11 октября 2018, 11:12

      А что с них взять прессе а эти знаменитые личности на месяц работы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1019

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 октября 2018, 11:09

      Их не задерживали только в одном случае: дали сутки на срочное очищение организма от наркотиков.
      Нельзя терять лицо РФС.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 11 октября 2018, 10:44

      А как же другие официальные лица ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 октября 2018, 10:42

      Одни и те же "вежливые люди"...
      про "синих человечков" не забудьте..

      Подопытно Страна ползёт на тризну.
      Не потеряйтесь,рядом будьте..

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 10:40

      А где процессуальные действия в отношении ещё трёх активных участника нападения на граждан? Включая "свидетеля",который сейчас раздаёт интервью? Хотя бы по статьям Кодекса об административных нарушениях. Что,били сильно,но не больно?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Агасфер 11 октября 2018, 10:54

      Всем участникам установят и определят меру их ответственности и наказания.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1389

      brhr > Рубик Докоян 11 октября 2018, 11:07

      Это вы как участник следственной группы пишите ?
      Или , так отсебятина ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > brhr 11 октября 2018, 11:08

      Пишу как профи в этом деле с большим стажем, высказывая своё мнение.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1389

      brhr > Рубик Докоян 11 октября 2018, 11:13

      Ну вот , на все есть свое объяснение ..
      А если по делу , конечно садить их в тюрьма дело не хитрое , но наверное и нет смысла , а вот дисквалификация года эдак на три - само то.. Пусть поживут без футбола , или нет, а давай те их к нам в Омск , пусть играют за 25-30 тыс рублей в месяц , с задержками и сборы не Италии и Турции , а в Омской области ))) народу хорошо, голы красивые будут , если они в первом же матче не получат травмы , так как в зоне восток второй лиги пфл очень жесткие матчи )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > brhr 11 октября 2018, 11:21

      Без футбола они поживут как и многие, когда закончат играть. А с детства учат за свои поступки надо отвечать, а тут за совершённые уголовно наказуемые деяния. У ребята от безнаказанности и очень больших денег крышу снесло. Нужно, чтобы они кого-то избили до смерти, чтобы общество окончательно прозрело и протрезвело. На моём веку не мало было эпизодов, когда жалели по малолетке, а они продолжали совершать преступления, пока не дошло до особо тяжких, изнасилование и убийство. Так было и со взрослыми, не все понимают гуманного к ним отношения. Посмотри, что вытворяют мажоры у нас, зная что связи и деньги их родителей не дадут им сесть.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 11 октября 2018, 10:40

      Допрыгались кузнечики!!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11