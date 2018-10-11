В ФИФА и УЕФА следят за ситуацией вокруг уголовного дела Кокорина и Мамаева

В ФИФА и УЕФА следят за ситуацией, которая складывается вокруг российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в избиении двух человек в Москве утром 8-го октября.

«Что касается санкций или запрета на участие в еврокубках и международных соревнованиях для обвиняемых футболистов, решение об этом принимает ФИФА. УЕФА, со своей стороны, может подтвердить, что мы в курсе произошедшего, исходя из материалов прессы, и продолжаем следить за тем, как развиваются события, – заявили в УЕФА.

«Инцидент с участием российских футболистов взят под особый контроль. ФИФА очень внимательно следит за всеми мировыми СМИ, у нас есть много русскоговорящих сотрудников, которые отслеживают подобные новости», – заявили в ФИФА.

Накануне оба футболиста были помещены в изолятор временного содержания. Сегодня Тверской суд должен избрать им меру пресечения.