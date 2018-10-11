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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В ФИФА и УЕФА следят за ситуацией вокруг уголовного дела Кокорина и Мамаева

    В ФИФА и УЕФА следят за ситуацией, которая складывается вокруг российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в избиении двух человек в Москве утром 8-го октября.

    «Что касается санкций или запрета на участие в еврокубках и международных соревнованиях для обвиняемых футболистов, решение об этом принимает ФИФА. УЕФА, со своей стороны, может подтвердить, что мы в курсе произошедшего, исходя из материалов прессы, и продолжаем следить за тем, как развиваются события, – заявили в УЕФА.

    «Инцидент с участием российских футболистов взят под особый контроль. ФИФА очень внимательно следит за всеми мировыми СМИ, у нас есть много русскоговорящих сотрудников, которые отслеживают подобные новости», – заявили в ФИФА.

    Накануне оба футболиста были помещены в изолятор временного содержания. Сегодня Тверской суд должен избрать им меру пресечения.

    Источник: Известия

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    11.10.2018 07:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 17:54

      Теперь разве что Китай ,там ничего не знают.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2018, 15:13

      Из=за этой заказухи будут у нас неприятности в ФИФЕ и УЕФЕ. Заказчика надо найти и примерно наказать, млять!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 11 октября 2018, 12:20

      Футбольный клуб «УФСИН-Воркута» в следующем сезоне усилит состав Кокориным и Мамаевым. Переговоры по переходу ведутся с ГСУ МВД РФ

      0
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 11 октября 2018, 12:00

      Заказчика надо искать, ЗАКАЗЧИКА! А не копаться в мелких деталях и выдумывать фантастические статьи. Неужели в СК РФ одни купленные держиморды сидят? Не верю!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2018, 11:29

      ну это уже им полная КРЫШКА или кирдык на дальнейшую футбольную жизнь

      2
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 11 октября 2018, 09:24

      Посодить не посадят,но карьера-увы

      1
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      Рейтинг: +1019

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 октября 2018, 09:12

      Им надо было срочно свалить на Украину.Там их сразу бы сделали героями, борцами с путинским режимом.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      balam 11 октября 2018, 08:59

      так что,мля,и в Манчестер не возьмут теперь?

      4
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 11 октября 2018, 08:10

      Отними у них бабло и кто они тогда?
      Да никто...пьянь....дрочуны.....скандалисты......понторезы......позор нации.
      Что скажут те же ФИФА и УЕФА ,если Мудинистый отмажет их?
      А Мудьковский на Европу зуб имеет...вообщем триллер.

      8
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 октября 2018, 07:45

      Наверное уже ставки делают в букмекерских конторах - сядут или нет

      7
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      Рейтинг: +3136

      m40 > Lester84 11 октября 2018, 08:02

      Здесь пару дней назад уже приводили котировки букмекерской конторы

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Lester84 11 октября 2018, 08:51

      В пору принимать ставки на сколько сядут. Двушечку получат или больше ?

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Рубик Докоян 11 октября 2018, 13:08

      такого не было, там было условный срок, реальный или что их не осудят

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