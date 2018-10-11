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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    США, Мексика и Канада могут создать объединенный чемпионат

    Президент мексиканской лиги Энрике Бонилья рассказал, что США, Канада и Мексика могут создать объединенный чемпионат.

    «Североамериканская лига возможна. Нужно оценить все за и против, я думаю, что это способ расти и соревноваться.

    Если мы можем провести ЧМ в 2026 году, то можем и создать североамериканскую лигу или Кубок Северной Америки. Главная идея в том, что мы можем расти вместе и соревноваться. Если этого не произойдет, то в мире будут только богатые ребята в Европе и все остальные», – сказал Бонилья.

    Источник: Daily Mail

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    11.10.2018 00:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 11:24

      С возможностью перетащить лучших игроков Южной Америки а может и Европы.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 октября 2018, 09:54

      А назовут его Кубок Узбекистана

      0
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 11 октября 2018, 09:12

      Не создадут, так как футбол в этих странах (ну, за исключением Мексики) далеко не на первом месте и прибыли приносить не будет. Объединенный чемпионат будет убыточным, а пиндосы и иже с ними умеют считать деньгу.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 11 октября 2018, 07:57

      ФИФА против чемпионата СНГ, там тоже не должны разрешить

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 11 октября 2018, 06:44

      Мексиканский чемпионат посильней, про канадский вообще не слышал. Если объединять, то получится несколько лиг. Для многих команд в плане повышения уровня мастерства было-бы очень даже неплохо.

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 11 октября 2018, 06:00

      Только Канада от этого выиграет

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      Рейтинг: +351

      simoron81 11 октября 2018, 05:47

      интересно было бы и уровень футбол поднялся бы№№ но есть большие сомнения в том что федерации договорятся

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 11 октября 2018, 05:15

      С МЛС вряд ли удастся договориться.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 11 октября 2018, 02:36

      Вот уроды, а наши дебилы всё бабки натырить не могут, была же идея объединить чемпионаты России и Украины, может и войны б никакой не было, так ...ука, князьки местячковые всё боятся "що грошикив не зароботають".

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      Рейтинг: +25020

      bset 11 октября 2018, 01:21

      Как они собрались объединяться, если у Канады с США разные соревновательные принципы по сравнению с Мексикой. У мексиканцев принцип вылета в низший дивизион есть. А в США и Канаде лига закрытого типа.

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