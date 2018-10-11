США, Мексика и Канада могут создать объединенный чемпионат

Президент мексиканской лиги Энрике Бонилья рассказал, что США, Канада и Мексика могут создать объединенный чемпионат.

«Североамериканская лига возможна. Нужно оценить все за и против, я думаю, что это способ расти и соревноваться.

Если мы можем провести ЧМ в 2026 году, то можем и создать североамериканскую лигу или Кубок Северной Америки. Главная идея в том, что мы можем расти вместе и соревноваться. Если этого не произойдет, то в мире будут только богатые ребята в Европе и все остальные», – сказал Бонилья.